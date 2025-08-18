پرەزيدەنت وزبەكستان ولي ءماجىلىسى سەناتىنىڭ ءتوراعاسى تانزيلا ناربايەۆانى قابىلدادى
استانا. KAZINFORM - كەزدەسۋ بارىسىندا قازاق-وزبەك ستراتەگيالىق سەرىكتەستىگى مەن وداقتاستىق قاتىناستارىنىڭ وزەكتى ماسەلەلەرى پارلامەنتارالىق بايلانىستاردى دامىتۋ تۇرعىسىنان تالقىلاندى، دەپ حابارلايدى اقوردانىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى.
پرەزيدەنت قاسىم-جومارت توقايەۆ تانزيلا ناربايەۆاعا ءىلتيپات ءبىلدىرىپ، ونىڭ استاناعا ساپارى قازاقستان مەن وزبەكستان اراسىنداعى ستراتەگيالىق ىنتىماقتاستىقتىڭ ايرىقشا سيپاتتا ءوربىپ كەلە جاتقانىن راستايتىنىن اتاپ ءوتتى.
مەملەكەت باسشىسى قوس حالىق اراسىنداعى دوستىق، تاتۋ كورشىلىك بايلانىستاردى نىعايتۋعا وزبەكستان ولي ءماجىلىسى سەناتى ءتوراعاسىنىڭ قوسقان ۇلەسىن جوعارى باعالادى.
- ءسىزدىڭ ساپارىڭىز ەلدەرىمىزدىڭ اراسىنداعى دوستىق قاتىناستاردى نىعايتۋ تۇرعىسىنان وتە ماڭىزدى. ءبىز باۋىرلاس وزبەك ەلىمەن ىنتىماقتاستىعىمىزدى دامىتۋعا ەرەكشە ءمان بەرەمىز. مۇنى ورتالىق ازيا وڭىرىندەگى تۇراقتىلىق پەن قاۋىپسىزدىكتى ساقتاۋدا وتە ماڭىزدى فاكتور دەپ سانايمىز. ەكى ەلدىڭ ىقپالداستىعى نەعۇرلىم تىعىز ءارى تابىستى وربىگەن سايىن، جالپى وڭىردەگى جاعداي دا تىنىش بولادى. ءسىزدىڭ ساپارىڭىز پارلامەنتارالىق بايلانىستى كەڭەيتۋ ءۇشىن شىن مانىندە ماڭىزدى ءرول اتقارادى، - دەدى مەملەكەت باسشىسى.
