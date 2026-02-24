13:28, 24 - اقپان 2026 | GMT +5
پرەزيدەنت ورتالىق رەفەرەندۋم كوميسسياسىنىڭ ءتوراعاسى نۇرلان ءابدىروۆتى قابىلدادى
استانا. KAZINFORM - مەملەكەت باسشىسى ورتالىق رەفەرەندۋم كوميسسياسىنىڭ ءتوراعاسى نۇرلان ءابدىروۆتى قابىلدادى. بۇل تۋرالى اقوردا ءمالىم ەتتى.
- قاسىم-جومارت توقايەۆقا رەسپۋبليكالىق رەفەرەندۋمدى ۇيىمداستىرۋ جانە دايىندىق جۇمىستارى تۋرالى مالىمەت بەرىلدى. پرەزيدەنت رەفەرەندۋمدى وتكىزۋ بارىسىندا اشىقتىققا، زاڭدىلىققا جانە بارلىق ازاماتقا تەڭ جاعداي جاساۋ قاجەت ەكەنىنە باسا نازار اۋداردى، - دەلىنگەن حابارلامادا.
