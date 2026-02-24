ق ز
    13:28, 24 - اقپان 2026 | GMT +5

    پرەزيدەنت ورتالىق رەفەرەندۋم كوميسسياسىنىڭ ءتوراعاسى نۇرلان ءابدىروۆتى قابىلدادى

    استانا. KAZINFORM - مەملەكەت باسشىسى ورتالىق رەفەرەندۋم كوميسسياسىنىڭ ءتوراعاسى نۇرلان ءابدىروۆتى قابىلدادى. بۇل تۋرالى اقوردا ءمالىم ەتتى.

    Касым-Жомарт Токаев принял председателя Центральной комиссии референдума
    Фото: Акорда

    - قاسىم-جومارت توقايەۆقا رەسپۋبليكالىق رەفەرەندۋمدى ۇيىمداستىرۋ جانە دايىندىق جۇمىستارى تۋرالى مالىمەت بەرىلدى. پرەزيدەنت رەفەرەندۋمدى وتكىزۋ بارىسىندا اشىقتىققا، زاڭدىلىققا جانە بارلىق ازاماتقا تەڭ جاعداي جاساۋ قاجەت ەكەنىنە باسا نازار اۋداردى، - دەلىنگەن حابارلامادا.

    ەسكە سالا كەتەيىك، بۇعان دەيىن مەملەكەت باسشىسى Air Astana كومپانياسىنىڭ باس اتقارۋشى ديرەكتورىن قابىلداعانىن جازعان ەدىك.

    بيلىك جانە ساياسات
    Күнсұлтан Отарбай
    Күнсұлтан Отарбай
    رەداكتورى
