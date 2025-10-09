پرەزيدەنت «ورتالىق ازيا - رەسەي» سامميتىنە قاتىسۋ ءۇشىن قابىلداۋلار سارايىنا باردى
استانا. KAZINFORM - مەملەكەت باسشىسى «ورتالىق ازيا - رەسەي» سامميتىنە قاتىسۋ ءۇشىن دۋشانبەدەگى قابىلداۋلار سارايىنا باردى. بۇل تۋرالى اقوردانىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى حابارلادى.
قاسىم-جومارت توقايەۆتى تاجىكستان پرەزيدەنتى ەمومالي راحمون قارسى الدى.
مەملەكەت باسشىسى تاجىكستان پرەزيدەنتى ەمومالي راحمونمەن كەزدەستى.
پرەزيدەنتتەر قازاقستان مەن تاجىكستاننىڭ ستراتەگيالىق سەرىكتەستىگىن ودان ءارى نىعايتۋعا بەيىل ەكەندەرىن راستادى.
تاراپتار بۇعان دەيىن جوعارى دەڭگەيدە قول جەتكىزىلگەن ۋاعدالاستىقتاردى تولىق جۇزەگە اسىرۋدىڭ ماڭىزىنا توقتالدى.
سونداي-اق وڭىرلىك جانە حالىقارالىق كۇن تارتىبىندەگى وزەكتى ماسەلەلەر جونىندە پىكىر الماستى.
قاسىم-جومارت توقايەۆ ەمومالي راحمونعا «ورتالىق ازيا - رەسەي» سامميتىن، سونىمەن قاتار ت م د مەملەكەتتەر باسشىلارى كەڭەسىنىڭ وتىرىسىن تابىستى وتكىزۋگە تىلەكتەستىك ءبىلدىردى.