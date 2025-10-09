پرەزيدەنت «ورتالىق ازيا-رەسەي» فورماتىنداعى العاشقى رەكتورلار فورۋمىن قازاقستاندا وتكىزۋدى ۇسىندى
استانا. KAZINFORM - پرەزيدەنت ەكىنشى «ورتالىق ازيا-رەسەي» سامميتىندە رەسەي مەن ورتالىق ازيا ەلدەرى سان قىرلى مادەني-گۋمانيتارلىق بايلانىستاردى دامىتۋعا باسا نازار اۋدارۋى قاجەت دەپ سانايتىنىن جەتكىزدى. بۇل تۋرالى اقوردانىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى حابارلادى.
- بۇل ورايدا ەلدەرىمىزدى بىرىكتىرەتىن، جالپى ورتاق قۇندىلىعىمىز سانالاتىن ورىس ءتىلىنىڭ ورنى ەرەكشە. بىرلەسكەن كۇش-جىگەردىڭ ارقاسىندا حالىقارالىق ورىس ءتىلى ۇيىمىن قۇرعانىمىز قۋانتادى. ونىڭ شتاب-پاتەرى سوچي قالاسىندا ورنالاسقان. ەل الدىندا سويلەگەن سوزدەرىمدە قازاق جاستارىنىڭ ورىس ءتىلىن جەتىك مەڭگەرگەنى ماڭىزدى ەكەنىن ايتىپ ءجۇرمىن. ءبىراق بۇل تالاپ قازاق ءتىلىنىڭ مەملەكەتتىك مارتەبەسىن ودان ءارى نىعايتۋعا باعىتتالعان جۇيەلى جۇمىستارعا كەدەرگى كەلتىرمەيدى. قۇداي بەرگەن انا تىلدەرىمىز كونستيتۋتسيالىق تارتىپپەن مەملەكەتتىك مارتەبەگە يە بولدى. سوندىقتان قازاق تىلىنە بۇرىنعىداي كوڭىل بولىنە بەرەدى. جاستارىمىز بيلىكتىڭ قولداۋىمەن ەكى، ءتىپتى ءۇش-ءتورت ءتىلدى وڭاي مەڭگەرە الاتىنىنا سەنىمدىمىن. مۇنداي مىسالدار الەمدە از ەمەس. انىعىن ايتقاندا، قازاقستانداعى جاعداي وسىنداي. ەلىمىزدىڭ ءار ازاماتى وزىنە ىڭعايلى تىلدە سويلەۋگە قۇقىلى. بۇل - «بىرلىگىمىز - ءارالۋاندىقتا» دەپ اتالاتىن ۇلتتىق ساياساتىمىزدىڭ وزەگى، - دەدى مەملەكەت باسشىسى.
مەملەكەت باسشىسى «ورتالىق ازيا-رەسەي» فورماتىنداعى العاشقى رەكتورلار فورۋمىن قازاقستاندا وتكىزۋدى ۇسىندى. وسى ورايدا، جوعارى ءبىلىم سالاسىنداعى بايلانىستى دامىتۋدىڭ ءمانى ەرەكشە ارتا ءتۇستى. بۇگىندە قازاقستاننىڭ 60 ۋنيۆەرسيتەتى رەسەيدىڭ 50 جوعارى وقۋ ورنىمەن ىنتىماقتاستىق ورناتقان. رەسەيدە 60 مىڭنان اسا قازاقستاندىق ستۋدەنت وقيدى.
- ەلىمىزدە رەسەيدىڭ جەتەكشى وقۋ ورىندارىنىڭ 9 فيليالى جۇمىس ىستەيدى. ولاردىڭ قاتارىندا بيىل پايدالانۋعا بەرىلگەن ماسكەۋ مەملەكەتتىك حالىقارالىق قاتىناستار ينستيتۋتىنىڭ فيليالى دا بار. بىلتىر قازاقستاندا تاشكەنت يرريگاتسيا جانە اۋىل شارۋاشىلىعىن مەحانيكالاندىرۋ ينجەنەرلەرى ينستيتۋتىنىڭ فيليالى ءوز جۇمىسىن باستادى. ءوز كەزەگىندە بىشكەك، وش، تاشكەنت قالالارىندا قازاقستاندىق جوعارى وقۋ ورىندارىنىڭ فيليالدارى ستۋدەنتتەر قابىلدادى. ومبى مەملەكەتتىك ۋنيۆەرسيتەتى بازاسىندا ءال-فارابي اتىنداعى قازاق ۇلتتىق ۋنيۆەرسيتەتى فيليالىنىڭ اشىلۋى ماڭىزدى وقيعاعا اينالدى. بۇل - رەسەيدەگى العاشقى شەتەلدىك وقۋ ورنىنىڭ وكىلدىگى. وسى سالادا سىندارلى قارىم-قاتىناس ورناتقانى ءۇشىن ارىپتەستەرىمە ريزاشىلىق بىلدىرەمىن. ەلدەرىمىز اراسىندا عىلىم-ءبىلىم سالاسى بويىنشا تىعىز بايلانىس ورناعانىن ەسكەرىپ، «ورتالىق ازيا-رەسەي» فورماتىنداعى العاشقى رەكتورلار فورۋمىن قازاقستاندا وتكىزۋدى ۇسىنامىن. قازىرگى جاعداي ىقپالداستىقتى سيفرلىق فورماتتا بەلسەندى دامىتۋ قاجەت ەكەنىن كورسەتىپ وتىر. وسى ورايدا «ورتالىق ازيا-رەسەي» سيفرلىق كىتاپحاناسى» بىرلەسكەن ءبىلىم بەرۋ ونلاين-پلاتفورماسىن اشۋعا مۇمكىندىك مول دەپ ويلايمىن. مۇندا ۋنيۆەرسيتەتتەرىمىزدىڭ كۋرستارى مەن دارىستەرى، ارحيۆتەرى قولجەتىمدى بولۋعا ءتيىس، - دەدى قاسىم-جومارت توقايەۆ.
پرەزيدەنت قازاقستان رەسەي مۇنايىن قىتايعا تاسىمالداۋدا ماڭىزدى ءرول اتقاراتىنىن ايتتى.