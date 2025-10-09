پرەزيدەنت: ورتالىق ازيا - قارقىندى دامىپ كەلە جاتقان الەۋەتى مول ايماق
استانا. KAZINFORM - قاسىم-جومارت توقايەۆ ەكىنشى «ورتالىق ازيا - رەسەي» سامميتىنە قاتىستى. بۇل تۋرالى اقوردانىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى حابارلادى.
مەملەكەت باسشىسى قاسىم-جومارت توقايەۆ قوناقجايلىق تانىتىپ، سامميتتى جوعارى دەڭگەيدە ۇيىمداستىرعان تاجىكستان پرەزيدەنتى ەمومالي راحمونعا العىس ايتتى.
سونىمەن قاتار ورتالىق ازيا جانە رەسەي اراسىندا شىنايى دوستىق پەن ىنتىماقتاستىقتى، ستراتەگيالىق سەرىكتەستىكتى نىعايتۋعا ۇلكەن ۇلەس قوسقانى ءۇشىن رەسەي پرەزيدەنتى ۆلاديمير پۋتينگە ريزاشىلىعىن ءبىلدىردى.
- ورتالىق ازيا - قارقىندى دامىپ كەلە جاتقان الەۋەتى مول ايماق. ونىڭ جاھاندىق ۇدەرىستەردەگى قازىرگى جانە كەلەشەكتەگى ءرولى زور. مۇنى الەم مەملەكەتتەرى مويىنداپ وتىر. بۇگىنگىدەي كەلىسسوزدەرگە قىزىعۋشىلىقتىڭ ارتۋى وسىنىڭ دالەلى. تاريحي، ساياسي، ەكونوميكالىق، گۋمانيتارلىق فاكتورلار تۇرعىسىنان العاندا، قازاقستان ءۇشىن رەسەيدىڭ ورنى ايرىقشا. ءبىر عانا دەرەكتى ايتالىق: ەلدەرىمىزدىڭ اراسىن الەمدەگى ەڭ ۇزىن شەكارا ءبولىپ جاتىر، ياعني 7591 شاقىرىم. بۇرىن-سوڭدى بولماعان گەوساياسي دۇربەلەڭگە، الەم ەكونوميكاسىنىڭ تۇراقسىزدىعىنا قاراماستان، رەسەي قازاقستاننىڭ ستراتەگيالىق سەرىكتەسى ءارى وداقتاسى سانالادى. الداعى ۋاقىتتا دا وسىلاي بولىپ قالا بەرەدى. ورتالىق ازيا وڭىرىندەگى احۋال كەيىنگى جىلدارى ساياسي ىنتىماقتاستىق، ەكونوميكالىق ىقپالداستىق، مادەني جانە رۋحاني بىرلىككە قاراي بەت العانى قۋانتادى. بۇل وڭ ءۇردىس ەندى كەرى سيپات المايدى جانە ايماعىمىزدىڭ رەسەي مەملەكەتىنىڭ پەرسپەكتيۆتى ءارى بەدەلدى سەرىكتەسى رەتىندەگى سالماعىن ۇستەي تۇسەدى، - دەدى قازاقستان پرەزيدەنتى.
مەملەكەت باسشىسى ءۇش جىل بۇرىن استانادا وتكەن العاشقى «ورتالىق ازيا - رەسەي» سامميتى كوپجاقتى فورماتتاعى ىقپالداستىقتىڭ جەمىستى باستاۋى بولعانىن اتاپ ءوتتى.
- بۇگىنگى كەزدەسۋ رەسەيمەن اراداعى ۇزاق مەرزىمدى ءارى كوپجاقتى بايلانىستارعا تىڭ سەرپىن بەرۋدى كوزدەيدى. كوپجوسپارلى ىنتىماقتاستىق اناعۇرلىم تابىستى دامۋى ءۇشىن ورتالىق ازيانىڭ تۇراقتىلىعىن نىعايتۋ ماڭىزدى. مەنىڭ ويىمشا، مۇنداي سەرىكتەستىكتىڭ نەگىزگى مىندەتى - وسى، - دەدى قاسىم-جومارت توقايەۆ.
مەملەكەت باسشىسى «ورتالىق ازيا - رەسەي» سامميتىنە قاتىسۋ ءۇشىن دۋشانبەدەگى قابىلداۋلار سارايىنا بارعانىن جازعان بولاتىنبىز.