پرەزيدەنت وقۋشىلاردىڭ سيفرلىق پروفيلدەرىن جاساۋدى تاپسىردى
استانا. KAZINFORM - پرەزيدەنت قاسىم-جومارت توقايەۆ جاساندى ينتەللەكتىنى دامىتۋ جونىندەگى كەڭەستىڭ العاشقى وتىرىسىندا وقۋشىلاردىڭ سيفرلىق پروفيلدەرىن جاساۋدى تاپسىردى.
- وندا ءار بالانىڭ وقۋ ۇلگەرىمى، مىقتى قىرلارى مەن جەتىستىكتەرى تىركەلەدى. ال بۇل، ءوز كەزەگىندە، ۋنيۆەرسيتەت باعدارلاماسىن وڭتايلاندىرىپ، جوعارى وقۋ ورنىن مەرزىمىنەن بۇرىن ءتامامداۋعا مۇمكىندىك بەرەدى. بۇدان بولەك، جاساندى ينتەللەكت سيفرلىق پروفيل نەگىزىندە كاسىپتىك باعدار جۇيەسىن جاساقتايدى. وقۋشىلارعا قارىم-قابىلەتىنە ساي دامۋ جولدارى، كۋرستار مەن جوبالاردى تاڭداۋ ەركىندىگى ۇسىنىلۋى كەرەك. بۇل بولاشاق ينجەنەرلەردى، زەرتتەۋشىلەردى، دارىگەرلەردى، مۇعالىمدەر مەن كاسىپكەرلەردى الدىن الا انىقتاۋعا جول اشادى. وسىلايشا، ءاربىر ادام ءوز قابىلەتىن پايدالانىپ، ومىردەن لايىقتى ورنىن تابادى. ۇكىمەتكە جاڭا ج ي ۋنيۆەرسيتەتىمەن ينتەگراتسيالانعان وقۋشىلاردىڭ ۇلتتىق سيفرلىق پروفيلدەر جۇيەسىن قۇرۋدى تاپسىرامىن، - دەدى مەملەكەت باسشىسى.
ايتا كەتەيىك، ەلوردادا مەملەكەت باسشىسىنىڭ توراعالىعىمەن جاساندى ينتەللەكتىنى دامىتۋ جونىندەگى كەڭەستىڭ العاشقى وتىرىسى ءوتتى.
بۇعان دەيىن پرەزيدەنت قاسىم-جومارت توقايەۆ ەلىمىزدە جاساندى ينتەللەكت سالاسىنا ماماندانعان جاڭا زەرتتەۋ ۋنيۆەرسيتەتىن قۇرۋدى تاپسىرعان ەدى.