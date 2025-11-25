پرەزيدەنت World Boxing پرەزيدەنتى گەننادي گولوۆكيندى قابىلدادى
استانا. KAZINFORM - قاسىم-جومارت توقايەۆ گەننادي گولوۆكيندى World Boxing حالىقارالىق فەدەراتسياسىنىڭ پرەزيدەنتى بولىپ سايلانۋىمەن قۇتتىقتادى. بۇل شەشىمدى داڭقتى سپورتشىنىڭ الەمدىك بوكستى دامىتۋعا قوسقان ۇلەسىنىڭ، كاسىبيلىگى مەن ءمىنسىز ابىروي- بەدەلىنىڭ مويىندالعانى دەپ باعالادى. بۇل تۋرالى اقوردا ءمالىم ەتتى.
- ءسىز الەمدىك سپورتتىڭ دامۋىنا زور ۇلەس قوستىڭىز. قازاق بوكس مەكتەبىنىڭ باي ءداستۇرىن لايىقتى دەڭگەيدە تانىتىپ، دۇنيە ءجۇزىنىڭ ەلىمىزدى بوكس دەرجاۆاسى رەتىندە مويىنداۋىنا ىقپال ەتتىڭىز. ءومىر جولىڭىز كوپتەگەن جارقىن جەڭىسكە تولى. وعان كۇش- قۋات، رۋح، تاباندىلىق، ىشكى ءتارتىپ سەكىلدى قاسيەتتەرىڭىز ارقىلى جەتتىڭىز. بۇل ەلىمىزدە عانا ەمەس، شەت مەملەكەتتەردەگى ميلليونداعان جاستىڭ جىگەرىن جانيدى. ەسىمىڭىز الەمدىك بوكس تاريحىنا التىن ارىپپەن جازىلعانىنا ەش كۇمان جوق، - دەدى پرەزيدەنت.
مەملەكەت باسشىسى تانىمال سپورتشىنىڭ ۇلتتىق وليمپيادا كوميتەتىندەگى قىزمەتىنە جوعارى باعا بەردى.
- ءسىزدىڭ باسقارۋ سالاسىنداعى جەتىستىكتەرىڭىزدى ايرىقشا اتاپ وتكىم كەلەدى. سپورتتاعى ەڭبەگىڭىزدى ەسكەرە وتىرىپ، ءسىزدى ۇلتتىق وليمپيادا كوميتەتى پرەزيدەنتتىگىنە ۇمىتكەر رەتىندە ۇسىندىم. ۇلتتىق سپورت فەدەراتسيالارىنىڭ بارلىعىمەن بايلانىس ورناتىپ، از ۋاقىتتا كوپ ءىس تىندىرعانىڭىز ءۇشىن ريزاشىلىعىمىزدى بىلدىرەمىز. حالىقارالىق وليمپيادا كوميتەتىمەن ىنتىماقتاستىقتى جولعا قويدىڭىز، - دەدى مەملەكەت باسشىسى.
قاسىم-جومارت توقايەۆ گەننادي گولوۆكينگە World Boxing حالىقارالىق فەدەراتسياسىنىڭ پرەزيدەنتى رەتىندە كوپتەگەن ماسەلەنىڭ شەشىمىن تابۋى قاجەت ەكەنىن ايتتى.
- بۇگىندە سپورتتىق مانسابىڭىزداعى جاڭا كەزەڭگە اياق باستىڭىز. World Boxing فەدەراتسياسىنىڭ پرەزيدەنتى بولىپ سايلاندىڭىز. جۇمىس ەندى عانا باستالدى. الدىڭىزدا اتقاراتىن قىرۋار شارۋا تۇر. سونداي-اق ءسىزدىڭ جاھاندىق دەڭگەيدەگى سپورتتىق قۇرىلىمدى باسقارىپ وتىرعان العاشقى قازاقستاندىق ەكەنىڭىزدى ايتا كەتۋ كەرەك. كاسىبي بىلىكتىلىگىڭىز ۇيىمدى جاڭا بەلەسكە كوتەرىپ، بوكس كوكجيەگىن كەڭەيتەتىنىنە سەنىمدىمىن، - دەدى پرەزيدەنت.
مەملەكەت باسشىسى وتاندىق سپورتتى دامىتۋعا سىڭىرگەن ەلەۋلى ەڭبەگى ءۇشىن گەننادي گولوۆكيندى 1- دارەجەلى «بارىس» وردەنىمەن ماراپاتتادى.
گەننادي گولوۆكين ەڭبەگىن جوعارى باعالاعانى، سەنىم ارتىپ، قولداۋ كورسەتكەنى ءۇشىن پرەزيدەنت قاسىم-جومارت توقايەۆقا العىس ايتتى. سونداي-اق بوكستى ودان ءارى دامىتۋعا، وسى سپورت ءتۇرىنىڭ ەلىمىزدەگى جانە حالىقارالىق دەڭگەيدەگى بەدەلىن نىعايتۋعا دايىن ەكەنىن جەتكىزدى.