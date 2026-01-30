پرەزيدەنت ۆولونتەرلەرگە: سىزدەر قازاقتىڭ مەيىربان ۇلت ەكەنىن ءىس جۇزىندە كورسەتىپ جۇرسىزدەر
استانا. KAZINFORM - مەملەكەت باسشىسى قاسىم-جومارت توقايەۆ ۆولونتەرلەر فورۋمىندا ۆولونتەرلەر «ادال ازامات» دەگەن اتقا لايىقتى ىستەردى اتقارىپ جۇرگەنىن ايتتى. بۇل تۋرالى اقوردا حابارلادى.
- قازاق - بولمىسىنان كەڭپەيىل حالىق. قينالعان ادامعا قول ۇشىن بەرۋ - ۇلتىمىزدىڭ بويىندا بار اسىل قاسيەت. بابالارىمىز جاقىنىڭا جاناشىر بولۋدى، تابيعاتتى ايالاۋدى ادامگەرشىلىكتىڭ بەلگىسى ساناعان. ءاردايىم ىنتىماق پەن بىرلىكتى ساقتاپ، تاتۋ-ءتاتتى ءومىر ءسۇرۋدى ۇرپاعىنا وسيەت ەتكەن. ۇلى اباي «تولىق ادام» بولۋدىڭ ءبىر شارتى - جۇرتقا جاقسىلىق جاساۋ، شاپاعاتىڭدى تيگىزۋ دەگەن. سىزدەر وسى وسيەتكە ساي ەڭبەك ەتىپ، «ادال ازامات» دەگەن اتقا لايىقتى ىستەردى اتقارىپ جۇرسىزدەر، - دەدى پرەزيدەنت.
قاسىم-جومارت توقايەۆ سىن ساعاتتاردا ۆولونتەرلەر كەز كەلگەن شارۋاعا زور جاۋاپكەرشىلىكپەن قاراپ، بەلسەندى جۇمىس ىستەگەنىن اتاپ ءوتتى.
- پاندەميا كەزىندە ەرىكتىلەردىڭ ەرلىگىنە بۇكىل ەل كۋا بولدى. كۇردەلى كەزەڭدە مىڭداعان ۆولونتەر الدىڭعى شەپتە ەڭبەك ەتتى. ولار دارىگەرلەرگە، ءتارتىپ ساقشىلارىنا، مۇعالىمدەرگە، مۇقتاج جاندارعا كومەكتەستى. الاپات تاسقىن كەزىندە ەرىكتىلەر قۇتقارۋشىلارمەن بىرگە ورتاق ىسكە اتسالىستى. اپات كۇندەرى 50 مىڭ ۆولونتەر تاباندى جۇمىس ىستەدى. جالپى، مۇنداي مىسالدار از ەمەس، كوپ. حالقىمىز «جاقسىنى ىسىنەن تانى» دەگەن. سىزدەر قازاقتىڭ مەيىربان ۇلت ەكەنىن ءىس جۇزىندە كورسەتىپ جۇرسىزدەر. بارشاڭىزعا ءمالىم، مەن مەملەكەت باسشىسى رەتىندە ەرىكتىلەر قوزعالىسىنا ەرەكشە ءمان بەرەمىن، - دەدى مەملەكەت باسشىسى.
پرەزيدەنت ەرىكتى بولۋ يگى ىستەر جاساۋ، جاقسىلىق ىستەپ، باسقاعا ۇلگى كورسەتۋ ەكەنىن ايتتى.