    12:03, 26 - قاڭتار 2026 | GMT +5

    پرەزيدەنت تۋىستارىنىڭ مەملەكەتتىك قىزمەتتى اتقارۋعا حاقىسى جوق دەگەن باپ وزگەرىسسىز قالادى

    استانا. KAZINFORM - بۇگىن كونستيتۋتسيالىق رەفورمالار جونىندەگى كوميسسيانىڭ ەكىنشى وتىرىسىندا ادىلەت ءمينيسترى ەرلان سارسەمبايەۆ رەداكسيالىق وزگەرىستەر جايىندا ايتىپ بەردى.

    Президенттің кезекті сайлауы өкілеттік мерзімі аяқталуына кемі 2 ай қалғанда өтеді – реформа
    Фото: Конституциялық сот

    ءمينيستردىڭ ايتۋىنشا، جەرگىلىكتى مەملەكەتتىك باسقارۋ مەن ءوزىن-ءوزى باسقارۋ ماسەلەلەرىن رەتتەيتىن كونستيتۋتسيانىڭ VIII بولىمىنە جانە باسقا دا بولىمدەرىندەگى ءبىرقاتار باپتارىنا ءبىر پالاتالى زاڭ شىعارۋ ورگانىنىڭ، ياعني قۇرىلتايدىڭ ەنگىزىلۋىنە بايلانىستى، سونداي-اق «رەسپۋبليكا» دەگەن اتاۋدىڭ ورنىنا «قازاقستان رەسپۋبليكاسى» دەپ ناقتىلاۋ ماقساتىندا رەداكسيالىق وزگەرىستەر ەنگىزىلەدى.

    - كونستيتۋتسيانىڭ 43-بابى وزگەرىسسىز قالادى، - دەدى ەرلان سارسەمبايەۆ.

    بۇدان بۇرىن حابارلانعانداي، استانادا كونستيتۋتسيالىق كوميسسيانىڭ ەكىنشى وتىرىسى باستالدى. ءىس-شارا كونستيتۋتسيالىق رەفورماعا بايلانىستى تۇسكەن ۇسىنىستاردى تالقىلاۋعا ارنالدى.

    ق ر كونستيتۋتسيالىق سوتىنىڭ ءتورايىمى ەلۆيرا ءازىموۆا كوميسسياعا ەكى مىڭنان استام ۇسىنىس تۇسكەنىن، ولاردىڭ بارلىعى ءبىرتۇتاس جيناقتالعان كەستەگە توپتاستىرىلعانىن اتاپ ءوتتى.

    بيلىك جانە ساياسات كونستيتۋتسيالىق رەفورما
    Ризабек Нүсіпбекұлы
    رەداكتورى
