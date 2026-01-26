پرەزيدەنت تۋىستارىنىڭ مەملەكەتتىك قىزمەتتى اتقارۋعا حاقىسى جوق دەگەن باپ وزگەرىسسىز قالادى
استانا. KAZINFORM - بۇگىن كونستيتۋتسيالىق رەفورمالار جونىندەگى كوميسسيانىڭ ەكىنشى وتىرىسىندا ادىلەت ءمينيسترى ەرلان سارسەمبايەۆ رەداكسيالىق وزگەرىستەر جايىندا ايتىپ بەردى.
ءمينيستردىڭ ايتۋىنشا، جەرگىلىكتى مەملەكەتتىك باسقارۋ مەن ءوزىن-ءوزى باسقارۋ ماسەلەلەرىن رەتتەيتىن كونستيتۋتسيانىڭ VIII بولىمىنە جانە باسقا دا بولىمدەرىندەگى ءبىرقاتار باپتارىنا ءبىر پالاتالى زاڭ شىعارۋ ورگانىنىڭ، ياعني قۇرىلتايدىڭ ەنگىزىلۋىنە بايلانىستى، سونداي-اق «رەسپۋبليكا» دەگەن اتاۋدىڭ ورنىنا «قازاقستان رەسپۋبليكاسى» دەپ ناقتىلاۋ ماقساتىندا رەداكسيالىق وزگەرىستەر ەنگىزىلەدى.
- كونستيتۋتسيانىڭ 43-بابى وزگەرىسسىز قالادى، - دەدى ەرلان سارسەمبايەۆ.
بۇدان بۇرىن حابارلانعانداي، استانادا كونستيتۋتسيالىق كوميسسيانىڭ ەكىنشى وتىرىسى باستالدى. ءىس-شارا كونستيتۋتسيالىق رەفورماعا بايلانىستى تۇسكەن ۇسىنىستاردى تالقىلاۋعا ارنالدى.
ق ر كونستيتۋتسيالىق سوتىنىڭ ءتورايىمى ەلۆيرا ءازىموۆا كوميسسياعا ەكى مىڭنان استام ۇسىنىس تۇسكەنىن، ولاردىڭ بارلىعى ءبىرتۇتاس جيناقتالعان كەستەگە توپتاستىرىلعانىن اتاپ ءوتتى.