پرەزيدەنت توقايەۆ لي كاي فۋمەن جاساندى ينتەللەكت سالاسىنداعى ىنتىماقتاستىقتى تالقىلادى
استانا. KAZINFORM - مەملەكەت باسشىسى Sinovation Ventures جانە 01ai كومپانيالارىنىڭ باس ديرەكتورى لي كاي فۋدى قابىلدادى، دەپ حابارلايدى اقوردانىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى.
كەزدەسۋ بارىسىندا جاساندى ينتەللەكت، سيفرلىق ترانسفورماتسيا، ۆەنچۋرلىق ينۆەستيتسيا، ستارتاپتار ەكوجۇيەسىنىڭ باسەكەگە قابىلەتتىلىگىن ارتتىرۋ جانە جاھاندىق تەحنولوگيالىق سەرىكتەستەردى تارتۋ سالالارىنداعى ىنتىماقتاستىق ماسەلەلەرى تالقىلاندى.
- قاسىم-جومارت توقايەۆ جاساندى ينتەللەكتىنى دامىتۋ جونىندەگى كەڭەس جۇمىسىنا جانە Digital Bridge 2025 فورۋمى اياسىنداعى ءىس-شارالارعا بەلسەندى قاتىسقانى ءۇشىن لي كاي فۋعا العىس ايتتى. پرەزيدەنتكە قازاقستاندىق تاراپ پەن 01ai كومپانياسىنىڭ AlemLLM تىلدىك مودەلىن بىرلەسىپ ىسكە قوسقانى، سونداي-اق جاساندى ينتەللەكت ەكوجۇيەسىن دامىتۋ ماقساتىنداعى ىنتىماقتاستىقتىڭ باسقا دا پەرسپەكتيۆتى باعىتتارى جونىندە اقپارات بەرىلدى، - دەلىنگەن حابارلامادا.
بۇدان بۇرىن Sinovation Ventures كومپانياسىنىڭ باس ديرەكتورى، جاساندى ينتەللەكت سالاسىنىڭ تانىمال ساراپشىسى لي كاي فۋ 1 -قازان كۇنى Kazinform اگەنتتىگىنە سۇحبات بەردى. اڭگىمە بارىسىندا ول جاساندى ينتەللەكتىنى مەملەكەتتىك باسقارۋدا پايدالانۋ تاجىريبەسى، قىتاي ۇلگىسىنىڭ ەرەكشەلىگى جانە قازاقستان ءۇشىن ىقتيمال دامۋ جولدارى تۋرالى ايتىپ بەردى.