پرەزيدەنت تۇركى مەملەكەتتەرى ۇيىمىنىڭ سيفرلىق يننوۆاتسيالار ورتالىعىن قۇرۋدى ۇسىندى
استانا. KAZINFORM - پرەزيدەنت تۇركى مەملەكەتتەرى ۇيىمىنىڭ 12 -سامميتىندە قازاقستان سيفرلاندىرۋ ىسىنە، سونىڭ ىشىندە جاساندى ينتەللەكت سالاسىن دامىتۋعا ەرەكشە ءمان بەرەتىنىن مالىمدەپ، تولىق سيفرلىق ەل بولۋدى ستراتەگيالىق ماقسات رەتىندە ايقىنداعانىن جەتكىزدى.
- جاساندى ينتەللەكتىنى جاپپاي دامىتۋ ءۇشىن بىلىكتى ماماندار دايارلاۋدى قولعا الدىق. باعدارلاما اياسىندا جىل باسىنان بەرى 400 مىڭنان استام ستۋدەنت ارنايى ءبىلىم الدى. سونداي-اق جاساندى ينتەللەكت ماماندارىن وقىتاتىن تۇڭعىش زەرتتەۋ ۋنيۆەرسيتەتىن اشۋدى جوسپارلاپ وتىرمىز. قازاقستان وسى وقۋ ورداسىندا ءبىلىم الۋعا نيەت بىلدىرگەن تۇركى ەلدەرىنىڭ جاستارىنا ارنايى گرانتتار بولۋگە دايىن، - دەدى مەملەكەت باسشىسى.
بۇدان بولەك، قاسىم-جومارت توقايەۆ اتالعان سالالار بويىنشا ۇيىم اياسىندا جۇزەگە اسىرۋعا بولاتىن ءبىرقاتار باستاماعا توقتالىپ ءوتتى.
- جۋىردا استانادا Alem.Ai جاساندى ينتەللەكت ورتالىعى اشىلدى. سونىڭ نەگىزىندە تۇركى مەملەكەتتەرى ۇيىمىنىڭ سيفرلىق يننوۆاتسيالار ورتالىعىن قۇرۋدى ۇسىنامىز. بۇل ورتالىق ستارتاپتاردى قولداپ، بىرلەسكەن جوبالاردى دامىتۋعا جول اشادى. جاساندى ينتەللەكت سالاسىندا تاجىريبە الماسۋعا جانە ۆەنچۋرلىك كاپيتال تارتۋعا مۇمكىندىك بەرەدى. ءبىز سيفرلاندىرۋ جانە جاساندى ينتەللەكتىنىڭ الەۋەتىن حالىقتارىمىزدىڭ يگىلىگى ءۇشىن ۇتىمدى پايدالانۋىمىز قاجەت. سونىمەن قاتار جاڭا تەحنولوگيالاردان تۋىندايتىن تاۋەكەلدەر مەن سىن- قاتەرلەردىڭ الدىن الۋىمىز كەرەك. سوندىقتان كەلەسى جىلى قازاقستاندا وتەتىن ۇيىمنىڭ بەيرەسمي ءسامميتىن «جاساندى ينتەللەكت جانە سيفرلىق دامۋ» تاقىرىبىنا ارناۋدى ۇسىنامىن. وسى جيىننىڭ قارساڭىندا بىلىكتى ساراپشىلاردىڭ باسىن قوسىپ، حالىقارالىق كونفەرەنسيا ۇيىمداستىرۋعا دايىنبىز، - دەدى پرەزيدەنت.
پرەزيدەنت قازاقستان «تۇركى مەملەكەتتەرى ۇيىمى+» فورماتىن قۇرۋ يدەياسىن قولدايتىنىن ايتتى.