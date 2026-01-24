18:13, 24 - قاڭتار 2026 | GMT +5
پرەزيدەنت ۆەتنام كوممۋنيستىك پارتياسى ورتالىق كوميتەتىنىڭ باس حاتشىسىن قايتا سايلانۋىمەن قۇتتىقتادى
استانا. KAZINFORM - مەملەكەت باسشىسى ۆەتنام كوممۋنيستىك پارتياسى ورتالىق كوميتەتىنىڭ باس حاتشىسىنا قۇتتىقتاۋ جەدەلحاتىن جولدادى.
پرەزيدەنت قاسىم-جومارت توقايەۆ تو لامدى ۆەتنام كوممۋنيستىك پارتياسى ورتالىق كوميتەتىنىڭ باس حاتشىسى قىزمەتىنە قايتا سايلانۋىمەن قۇتتىقتادى.
قاسىم-جومارت توقايەۆ تو لامنىڭ ۆەتنامدى دايەكتى تۇردە دامىتۋعا باعىتتالعان بارلىق باستاماسىنىڭ تابىستى جۇزەگە اسۋىنا تىلەكتەستىك ءبىلدىردى.
