ق ز
ترەند:
ق ر پرەزيدەنتىنىڭ تەلەراديوكەشەنى
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • الەمدە
    وقيعا
    قازاقستان
    ساياسات
    تالداۋ
    ەكونوميكا
    About us
    اگەنتتىك تۋرالى بايلانىس جارناما ارىپتەستەرىمىز فوتوسايت سايت كارتاسى تەگ
    18:13, 24 - قاڭتار 2026 | GMT +5

    پرەزيدەنت ۆەتنام كوممۋنيستىك پارتياسى ورتالىق كوميتەتىنىڭ باس حاتشىسىن قايتا سايلانۋىمەن قۇتتىقتادى

    استانا. KAZINFORM - مەملەكەت باسشىسى ۆەتنام كوممۋنيستىك پارتياسى ورتالىق كوميتەتىنىڭ باس حاتشىسىنا قۇتتىقتاۋ جەدەلحاتىن جولدادى.

    Глава государства направил поздравительную телеграмму Генеральному секретарю Центрального комитета Коммунистической партии Вьетнама
    Фото: Акорда

    پرەزيدەنت قاسىم-جومارت توقايەۆ تو لامدى ۆەتنام كوممۋنيستىك پارتياسى ورتالىق كوميتەتىنىڭ باس حاتشىسى قىزمەتىنە قايتا سايلانۋىمەن قۇتتىقتادى.

    قاسىم-جومارت توقايەۆ تو لامنىڭ ۆەتنامدى دايەكتى تۇردە دامىتۋعا باعىتتالعان بارلىق باستاماسىنىڭ تابىستى جۇزەگە اسۋىنا تىلەكتەستىك ءبىلدىردى.

    ەسكە سالا كەتەيىك، بۇعان دەيىن كونستيتۋتسيالىق رەفورمالار جونىندەگى كوميسسيانىڭ العاشقى وتىرىسى وتەتىنىن جازعان ەدىك.

    تەگ:
    بيلىك جانە ساياسات
    Күнсұлтан Отарбай
    Күнсұлтан Отарбай
    رەداكتورى
    سوڭعى جاڭالىقتار