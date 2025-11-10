ق ز
    20:07, 10 - قاراشا 2025 | GMT +5

    پرەزيدەنت تەلەراديوكەشەنىنىڭ دەلەگاتسياسى قىتايدا وتكەن 13- جاھاندىق ۆيدەومەديا فورۋمىنا قاتىستى

    استانا. قازاقپارات  - 2025 -جىلدىڭ 6 -قاراشاسىندا شيان قالاسىندا 40 ەلدەن كەلگەن 300-دەن استام ادامنىڭ باسىن قوسقان 13- جاھاندىق ۆيدەوەمەديا فورۋمى ءوتتى.

    Делегация ТРК Президента приняла участие в Глобальном форуме видеомедиа в Китае
    Фото: ТРК Президента

    فورۋم بارىسىندا جاھاندىق باسقارۋداعى ب ا ق- تىڭ ءرولى، ورتاق تيىمدىلىك ءۇشىن كونسەنسۋس قالىپتاستىرۋعا قاتىستى ماسەلەلەر تالقىلاندى. اسىرەسە ۆيدەوكونتەنتتىڭ الەمدىك يندۋسترياسى، سيفرلىق پلاتفورمالار مەن حالىقارالىق مەدياىنتىماقتاستىقتىڭ دامۋىنا ەرەكشە نازار اۋدارىلدى.

    Jibek Joly/Silk Way تەلەارناسىنىڭ باسقارۋشى ديرەكتورى ەركەجان كۇنتۋعان «جاھاندىق وڭتۇستىك ب ا ق ديالوگى» سەسسياسىندا ءسوز سويلەدى. ە. كۇنتۋعان Silk Way تەلەارناسىمەن CMG (China Media Group) بىرلەسىپ جۇزەگە اسىرىلعان «Silk Way Star» حالىقارالىق جوباسى تۋرالى ايتتى.

    управляющий директор телеканала «Jibek Joly/Silk Way»
    Фото: ТРК Президента

    12 ەلدىڭ دارىندارى مەن تەلەارنالارىن بىرىكتىرگەن جوبا مادەني الماسۋ مەن حالىقتار اراسىنداعى دوستىقتى نىعايتۋدىڭ، جالپى ءساتتى مەديا ىنتىماقتاستىق ۇلگىسى بولدى.

    - بۇل ورتالىق ازيا ەلدەرىنىڭ داۋسىن بىرىكتىرەتىن، ءبىزدىڭ ايماعىمىزدى جاھاندىق وڭتۇستىكتىڭ ديناميكالىق، اشىق جانە شىعارماشىلىق بولىگى رەتىندە كورسەتەتىن جاڭا پلاتفورما، - دەدى ە. كۋنتۋعان.

    ول سونداي-اق جاھاندىق سيفرلاندىرۋ مەن تەحنولوگيالاردىڭ قارقىندى دامۋى كەزىندە ادامي ولشەمنىڭ ساقتاۋدىڭ ماڭىزدىلىعىن اتاپ ءوتتى.

    شيان مەديا فورۋمى قورىتىندى قۇجات قابىلداۋمەن اياقتالدى.

