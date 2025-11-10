پرەزيدەنت تەلەراديوكەشەنىنىڭ دەلەگاتسياسى قىتايدا وتكەن 13- جاھاندىق ۆيدەومەديا فورۋمىنا قاتىستى
استانا. قازاقپارات - 2025 -جىلدىڭ 6 -قاراشاسىندا شيان قالاسىندا 40 ەلدەن كەلگەن 300-دەن استام ادامنىڭ باسىن قوسقان 13- جاھاندىق ۆيدەوەمەديا فورۋمى ءوتتى.
فورۋم بارىسىندا جاھاندىق باسقارۋداعى ب ا ق- تىڭ ءرولى، ورتاق تيىمدىلىك ءۇشىن كونسەنسۋس قالىپتاستىرۋعا قاتىستى ماسەلەلەر تالقىلاندى. اسىرەسە ۆيدەوكونتەنتتىڭ الەمدىك يندۋسترياسى، سيفرلىق پلاتفورمالار مەن حالىقارالىق مەدياىنتىماقتاستىقتىڭ دامۋىنا ەرەكشە نازار اۋدارىلدى.
Jibek Joly/Silk Way تەلەارناسىنىڭ باسقارۋشى ديرەكتورى ەركەجان كۇنتۋعان «جاھاندىق وڭتۇستىك ب ا ق ديالوگى» سەسسياسىندا ءسوز سويلەدى. ە. كۇنتۋعان Silk Way تەلەارناسىمەن CMG (China Media Group) بىرلەسىپ جۇزەگە اسىرىلعان «Silk Way Star» حالىقارالىق جوباسى تۋرالى ايتتى.
12 ەلدىڭ دارىندارى مەن تەلەارنالارىن بىرىكتىرگەن جوبا مادەني الماسۋ مەن حالىقتار اراسىنداعى دوستىقتى نىعايتۋدىڭ، جالپى ءساتتى مەديا ىنتىماقتاستىق ۇلگىسى بولدى.
- بۇل ورتالىق ازيا ەلدەرىنىڭ داۋسىن بىرىكتىرەتىن، ءبىزدىڭ ايماعىمىزدى جاھاندىق وڭتۇستىكتىڭ ديناميكالىق، اشىق جانە شىعارماشىلىق بولىگى رەتىندە كورسەتەتىن جاڭا پلاتفورما، - دەدى ە. كۋنتۋعان.
ول سونداي-اق جاھاندىق سيفرلاندىرۋ مەن تەحنولوگيالاردىڭ قارقىندى دامۋى كەزىندە ادامي ولشەمنىڭ ساقتاۋدىڭ ماڭىزدىلىعىن اتاپ ءوتتى.
شيان مەديا فورۋمى قورىتىندى قۇجات قابىلداۋمەن اياقتالدى.