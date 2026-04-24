پرەزيدەنت: تۇعىرىنا قونعان جاڭا كونستيتۋتسيادا حالقىمىزدىڭ بىرەگەي بولمىسى كورىنىس تاپتى
استانا. KAZINFORM - مەملەكەت باسشىسى Alem.ai battle جانە AI Governance Cup بايقاۋلارىنىڭ جەڭىمپازدارىن ماراپاتتاۋ راسىمىندە ءسوز سويلەدى. بۇل تۋرالى اقوردانىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى ءمالىم ەتتى.
پرەزيدەنت ەلىمىزدە قوعامنىڭ بارلىق سالاسىن قامتىعان اۋقىمدى رەفورمالار جۇزەگە اسىرىلىپ جاتقانىنا توقتالدى.
- ناۋرىز ايىندا قازاقستاننىڭ جاڭا كونستيتۋتسياسى قابىلداندى. بۇل، ەڭ الدىمەن، ەلىمىزدىڭ كەلەشەگى ءۇشىن وتە ماڭىزدى جانە تاريحي قادام بولدى. ازاماتتارىمىز، اسىرەسە، جاستارىمىز مۇنى جاقسى تۇسىنەدى. ولار رەسپۋبليكالىق رەفەرەندۋمعا بەلسەنە قاتىسىپ، اتا زاڭدى قولداپ، داۋىس بەردى. جۇرتىمىز ءبىر قوعام بولىپ جاۋاپكەرشىلىك پەن وتانشىلدىق رۋحىنىڭ وزىق ۇلگىسىن كورسەتتى. تۇعىرىنا قونعان جاڭا كونستيتۋتسيادا حالقىمىزدىڭ بىرەگەي بولمىسى، باستى قۇندىلىقتارى مەن بيىك ماقساتتارى كورىنىس تاپتى. بۇگىن وسى جيىنعا ەل جاستارى، ءبىلىمدى، بىلىكتى، زياتكەر ازاماتتار قاتىسىپ وتىر. مەن سىزدەردى قازاقستاننىڭ جارقىن بولاشاعى دەپ سانايمىن، - دەدى قاسىم-جومارت توقايەۆ.
مەملەكەت باسشىسى وزىق ويلى جاستار ەلىمىزدى بيىك بەلەستەرگە باستاپ، ۇلتىمىزدىڭ مەرەيىن وسىرەتىنىنە سەنىم ءبىلدىردى.
- حالىق كونستيتۋتسياسى - وسكەلەڭ ۇرپاققا جول كورسەتەتىن تەمىرقازىق. جاڭا اتا زاڭىمىز - ادىلەتتى قازاقستاننىڭ مىزعىماس تۇعىرى. زاڭ مەن ءتارتىپ قاعيداتى مەملەكەتىمىزدىڭ وزەگىنە، ۇلت ساناسىنىڭ ارقاۋىنا اينالدى. «تازا قازاقستان» تۇجىرىمداماسى حالقىمىزدىڭ تۋعان جەرگە، تۇمسا تابيعاتقا دەگەن قامقورلىعىن كۇشەيتتى. ەلىمىزدە قوعامدىق ماڭىزى بار جۇمىستى مىندەت ەمەس، قاستەرلى پارىز سانايتىن ناعىز جاناشىر ازاماتتار كوبەيدى. ءبىز ولاردى ەرىكتىلەر نەمەسە ۆولونتەرلەر دەپ اتايمىز. مىنە، وسى قۇندىلىقتاردىڭ ءبارى دە حالىق كونستيتۋتسياسىنىڭ پرەامبۋلاسىنا ارنايى جازىلدى. مەملەكەتتىڭ باستى بايلىعى - ادام. سوندىقتان ادام كاپيتالىن دامىتۋ كونستيتۋتسيالىق مىندەت رەتىندە ايقىندالدى. باس قۇجاتتا ەلىمىزدىڭ عىلىم مەن بىلىمگە، يننوۆاتسياعا باسىمدىق بەرەتىنى ناقتى كورسەتىلدى، - دەدى پرەزيدەنت.
مەملەكەت باسشىسى كۇزدە ەلىمىزدە Astana AI Film Festival اتتى تاعى ءبىر ماڭىزدى حالىقارالىق بايقاۋ ۇيىمداستىرىلاتىنىن ايتتى.
- بۇل كرەاتيۆتى يندۋستريانىڭ دامۋىنداعى ىرگەلى وزگەرىستەردى كورسەتەتىن جاھاندىق دەڭگەيدەگى العاشقى ءىس-شارا بولماق. جاساندى ينتەللەكت شىعارماشىلىق تابيعاتىنا تۇبەگەيلى بەتبۇرىس اكەلەدى، ءوزىن تانىتۋدىڭ جاڭا فورمالارىن اشادى ءارى تالانتتاردىڭ الدىنان شىعاتىن كەدەرگىلەردى ازايتادى. قازاقستان وسى جاھاندىق جاڭاشىلدىقتاردىڭ بەل ورتاسىندا بولۋعا ۇمتىلادى. سونىمەن قاتار جاساندى ينتەللەكت اسەرىنەن كرەاتيۆتى يندۋستريا جويىلادى، قازىرگى كۇيىندە ساقتالمايدى دەگەن پەسسيميستىك بولجامداردى ەسكەرۋ كەرەك. سوندىقتان بارلىق ءۇردىستى باقىلاپ، وزگەرىستەرگە دەر كەزىندە بەيىمدەلۋ قاجەت. فەستيۆالدى ۇيىمداستىرۋ قازاقستاندى حالىقارالىق ارەناداعى يننوۆاتسيالار مەن جاسامپاز باستامالار ورتالىقتارىنىڭ ءبىرى رەتىندە كورسەتۋ ءۇشىن وتە ماڭىزدى، - دەدى پرەزيدەنت.
قاسىم-جومارت توقايەۆ سيفرلاندىرۋ جانە جاساندى ينتەللەكتىنى جاپپاي ەنگىزۋ ۇدەرىسى اۋقىمدى وزگەرىستەرگە جول اشقانىن ايتتى.
- سوندىقتان ءبىز ازاماتتاردىڭ الەۋەتىن ارتتىرۋعا، ولارعا سيفرلىق داعدىلاردى ۇيرەتۋگە باسا ءمان بەرىپ وتىرمىز. بۇگىندە 650 مىڭنان استام ستۋدەنت Al Sana باعدارلاماسىمەن ءبىلىم الىپ جاتىر. الداعى ۋاقىتتا جاساندى ينتەللەكت جانە deeptech-تەحنولوگياسىنا قاتىستى تاعى دا 100 مىڭ مامان دايارلاۋىمىز كەرەك. بيىل ەلىمىزدە جاڭا ۇلگىدەگى تەحنولوگيالىق ءبىلىم ورداسى - جاساندى ينتەللەكت ۋنيۆەرسيتەتى اشىلادى. بۇل عىلىم سالاسى ءۇشىن ماڭىزدى وقيعا بولماق. ەندى الدىمىزدا تۇرعان وزەكتى مىندەت: ءبىز وسى سالادا بىلىكتى مامان دايارلاۋ ىسىنە ەرەكشە كوڭىل ءبولۋىمىز كەرەك. دارىندى جاستاردى تارتىپ، ولارعا ساپالى ءبىلىم بەرۋ قاجەت. سونداي-اق كەلەشەگى زور تەحنولوگيالىق جوبالار مەن كومپانيالارعا قولداۋ كورسەتۋ ايرىقشا ماڭىزدى. وسىنداي جۇيەلى جۇمىستىڭ ناتيجەسى دە ەلىمىز ءۇشىن ءتيىمدى بولارى انىق، - دەدى مەملەكەت باسشىسى.