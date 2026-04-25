پرەزيدەنت: تازالىق - وركەنيەتتى قوعامنىڭ ايناسى
استانا. KAZINFORM - مەملەكەت باسشىسى «تازا قازاقستان» رەسپۋبليكالىق ەكولوگيالىق اكتسياسىنا قاتىستى. بۇل تۋرالى اقوردا حابارلادى.
اكسيا بارىسىندا پرەزيدەنت قاسىم-جومارت توقايەۆ ءسوز سويلەپ، ەكى جىل بۇرىن تاعىلىمى مول، ءمان- مازمۇنى ايرىقشا «تازا قازاقستان» جالپى ۇلتتىق اكسياسى باستالعانىن ايتتى.
- حالقىمىز ەجەلدەن «تازالىق» ۇعىمىنا ەرەكشە ءمان بەرگەن. جۇرتىمىز «تازا» ءسوزىن كەڭ ماعىنادا قولدانادى. مىسالى، ارلى، نيەتى ءتۇزۋ، ادال ادام تۋرالى ايتقان كەزدە «ارى تازا، ويى تازا، جۇرەگى تازا» ادام دەپ سيپاتتاعان. بابالارىمىز ءاردايىم تابيعاتپەن ەتەنە بايلانىستا ءومىر سۇرگەن، قورشاعان ورتانى قورعاۋ قاستەرلى مىندەت دەپ ساناعان. «وبال بولادى» دەپ، جاس ۇرپاقتى تابيعاتقا ەشقانداي زيان كەلتىرمەۋگە ۇيرەتكەن. «بۇلاق كورسەڭ، كوزىن اش» دەپ، جەر- اناعا جاناشىر جۇرەكپەن قاراۋعا تاربيەلەگەن. مىنە، بۇگىن دە تازالىق ۇعىمى ۇلتىمىزدىڭ بولمىس- بىتىمىنە ءتان اسىل قاسيەتكە، قوعامدىق ءمانى زور قۇندىلىققا اينالىپ جاتىر. «تازا قازاقستان» تۇجىرىمداماسى - سونىڭ ايقىن كورىنىسى. تازالىق - وركەنيەتتى قوعامنىڭ ايناسى، دامۋعا ۇمتىلعان كەز كەلگەن ەلدىڭ مىزعىماس ۇستانىمى. اق پەيىلمەن، ءتۇزۋ نيەتپەن قولعا العان ءاربىر ءىس بەرەكەلى بولادى. «تازا قازاقستان» - ءدال وسىنداي بىرەگەي باستاما. بۇل جوبا ميلليونداعان وتانشىل ازاماتىمىزدىڭ ادال ەڭبەگىنىڭ ارقاسىندا جالپىحالىقتىق قوزعالىسقا اينالدى، - دەدى قاسىم-جومارت توقايەۆ.
مەملەكەت باسشىسى اكتسياعا اتسالىسقان وتانداستارىمىزعا، اسىرەسە، جاستارعا ريزاشىلىعىن ءبىلدىردى.
- «تازا قازاقستاننىڭ» نەگىزگى قوزعاۋشى كۇشى جانە ارقاۋى جاستار دەسەك، ارتىق بولمايدى. ۇل- قىزدارىمىز ورتاق ىسكە بەلسەنە اتسالىسىپ، جاۋاپكەرشىلىكتىڭ تاماشا ۇلگىسىن كورسەتىپ ءجۇر. بۇگىنگى ماڭىزدى ءىس- شاراعا جاسامپاز ءارى جاڭاشىل جاستار قاتىسىپ وتىر. ەلىمىزدىڭ جارقىن بولاشاعى - سىزدەر سياقتى رۋحى مىقتى، وتانشىل، ەرىك- جىگەرى كۇشتى ازاماتتاردىڭ قولىندا. تۇپتەپ كەلگەندە، ءبىزدىڭ قازاقستاننان باسقا وتانىمىز جوق. بارىمىز دا، باستى بايلىعىمىز دا - قاستەرلى وتانىمىز قازاقستان. سوندىقتان قاسيەتتى جەرىمىزدىڭ، كيەلى ەلىمىزدىڭ وزىق، قاۋىپسىز، كۇشتى ءارى تازا بولعانى تەك بىزگە عانا كەرەك. وسىنى دۇرىس تۇسىنگەن ابزال. بۇل جوبانىڭ تۇپكى ءمانى - تابيعاتتى ايالاۋ، تازالىق پەن ءتارتىپتى دارىپتەۋ، سانالى ۇرپاق تاربيەلەپ، ساپالى ۇلت قالىپتاستىرۋ، - دەدى پرەزيدەنت.
