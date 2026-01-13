پرەزيدەنت تاپسىرماسى ورىندالدى: 90 قالا مەن 6087 اۋىل اۋىز سۋمەن 100 پايىز قامتىلدى
استانا. KAZINFORM - ەلىمىزدەگى 90 قالا مەن 7,5 ميلليون تۇرعىنى بار 6087 اۋىل اۋىز سۋمەن 100 پايىز تولىق قامتاماسىز ەتىلدى. بۇل تۋرالى بۇگىن ۇكىمەت وتىرىسىندا ونەركاسىپ جانە قۇرىلىس ۆيتسە-ءمينيسترى قۋاندىق قاجكەنوۆ ايتتى.
- مەملەكەت باسشىسىنىڭ 2025 -جىلدىڭ سوڭىنا دەيىن حالىقتى تولىعىمەن اۋىز سۋمەن قامتاماسىز ەتۋ جونىندەگى تاپسىرماسىنا سايكەس، سۋمەن جابدىقتاۋ ينفراقۇرىلىمىن دامىتۋ بويىنشا كەشەندى جۇمىس جۇرگىزىلدى. وسى جىلدارى ارالىعىندا بيۋدجەتتەن شامامەن 835 ميلليارد تەڭگە، ونىڭ ىشىندە ارناي مەملەكەتتىك قوردان 132 ميلليارد تەڭگە ءبولىنىپ، 1,6 مىڭنان استام جوبا ىسكە اسىرىلدى، ياعني ۇكىمەت تاراپىنان قارجىلاندىرۋ ماسەلەسى تولىعىمەن شەشىلدى، - دەدى ۆيتسە-مينيستر.
ونىڭ دەرەگىنشە، جۇرگىزىلگەن جۇمىستاردىڭ ناتيجەسىندە 34 قالا مەن 756 اۋىل ورتالىق سۋ جۇيەسىمەن قامتىلدى. سونىمەن قاتار، جەرگىلىكتى بيۋدجەت ەسەبىنەن 699 اۋىلدا كەشەندى بلوك- مودۋلدەر ورناتىلدى.
- سالىستىرمالى تۇردە، 2021 -جىلى اۋىل حالقىنىڭ 90 پايىزى جانە قالا حالقىنىڭ 97,5 پايىزى سۋمەن جابدىقتاۋ قىزمەتتەرىنە قول جەتكىزدى. وسىلايشا، جەرگىلىكتى اتقارۋشى ورگانداردىڭ اقپاراتىنا سايكەس، مەملەكەت باسشىسىنىڭ تاپسىرماسى تولىق ورىندالىپ، ەلىمىزدەگى 90 قالا مەن 7,5 ميلليون تۇرعىنى بار 6087 اۋىل اۋىز سۋمەن 100 پايىز تولىق قامتاماسىز ەتىلىپ وتىر، - دەدى قۋاندىق قاجكەنوۆ.
ۆيتسە-مينيستر دەرەگىنشە:
- 4747 سى ورتالىق سۋ جۇيەسىمەن؛
- 1340 اۋىل ورتالىقتاندىرىلماعان سۋ جۇيەسىمەن قامتىلعان، ونىڭ ىشىندە:
- 1102 اۋىل سۋدى تازارتۋ بلوك-مودۋلدەرى ارقىلى قامتاماسىز ەتىلگەن؛
- 219 حالقى از ەلدى مەكەندە سۋمەن جابدىقتاۋ ۇڭعىمالار ەسەبىنەن جۇزەگە اسىرىلادى؛
- 19 ەلدى مەكەندە شالعاي ورنالاسۋىنا جانە سۋ كوزدەرىنىڭ بولماۋىنا بايلانىستى اۋىز سۋ تاسىمالداۋ ارقىلى جەتكىزىلەدى. اتالعان ەلدى مەكەندەردە ورتا ەسەپپەن 70 ادامنان تۇرادى. ءارتۇرلى سۋمەن جابدىقتاۋ تاسىلدەرى تەك قولجەتىمدىلىكتى قامتاماسىز ەتىپ قانا قويماي، قارجىلىق شىعىنداردى ءتيىمدى پايدالانۋعا مۇمكىندىك بەردى.
- جۇمىس بارىسىندا سۋمەن جابدىقتاۋ ساپاسىنا ايرىقشا باسىمدىق بەرىلىپ، ماگيسترالدىق قۇبىرلار مەن سۋ تازارتۋ قۇرىلىستارى دا جاڭعىرتىلدى. بارلىعى 9,5 مىڭ شاقىرىم جەلى قايتا جاڭارتىلىپ، كەڭەيتىلدى. ونىڭ ىشىندە قالالارعا قاتىسى 1,8 مىڭ شاقىرىم، اۋىلداردا 7,7 مىڭ شاقىرىم سۋ جەلىلەرى جاڭعىرتىلدى. ناتيجەسىندە جەلىلەردىڭ توزۋى دەڭگەيى 38 پايىزعا دەيىن تومەندەدى، - دەدى ۆيتسە- مينيستر.
ايتا كەتەيىك، ۇكىمەت وتىرىسىندا سۋمەن جابدىقتاۋ جانە سۋ بۇرۋ جۇيەلەرىن دامىتۋ، سيفرلاندىرۋ مەن سۋ ۇنەمدەۋ تەحنولوگيالارىن ەنگىزۋ شارالارىن تالقىعا سالىنىپ جاتىر.