پرەزيدەنت: تاريحىمىزدا ەرلىك پەن ەلدىكتىڭ تۋىن بيىك ۇستاعان ارۋلار كوپ بولعان
استانا. KAZINFORM - مەملەكەت باسشىسى قاسىم-جومارت توقايەۆ حالىقارالىق ايەلدەر كۇنىنە ارنالعان سالتاناتتى ءىس-شارادا ءسوز سويلەدى. بۇل تۋرالى اقوردانىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى حابارلادى.
- ەڭ الدىمەن، كوكتەمنىڭ شىرايلى مەرەكەسى - حالىقارالىق ايەلدەر كۇنىمەن بارشاڭىزدى شىن جۇرەكتەن قۇتتىقتايمىن! بۇل مەيرام - مەيىرىم مەن جىلۋلىقتىڭ، دانالىق پەن سۇلۋلىقتىڭ نىشانى. ايەل - تىرشىلىكتىڭ تىرەگى، بەرەكەنىڭ باستاۋى. بۇل - اقيقات. «بەسىكتى دە، الەمدى دە تەربەتكەن» ايەلدىڭ جۇرەگى - ىزگىلىكتىڭ مەكەنى. سوندىقتان ايەلدىڭ قادىرى - ەلدىڭ قادىرى دەپ ايتساق ارتىق بولمايدى.
بۇگىن مەن اقوردا تورىندە سىزدەرگە جانە بارشا قازاقستان ايەلدەرىنە زور ريزاشىلىعىمدى جانە العىسىمدى ايتامىن. حالقىمىز قاي زاماندا دا اناسىن ارداقتاعان، قارىنداسىنا قورعان بولعان، قىزدارىن سىيلاپ، تورىنەن ورىن بەرگەن. جۇرتىمىز ەڭ كيەلى قۇندىلىقتارعا «انا» ءسوزىن قوسىپ، «وتان انا»، «جەر انا»، «انا ءتىلى» دەپ كونە زاماننان بەرى ايتىپ كەلەدى. بابالارىمىز «اتادان - وسيەت، انادان - قاسيەت» دەگەن. وسى ماعىناسى تەرەڭ ءداستۇر قازىرگى قۇبىلمالى، كۇردەلى زاماندا مىندەتتى تۇردە ءوز جالعاسىن تابۋى كەرەك. بۇل ماقساتتى ورىنداۋ - ۇرپاقتار الدىنداعى پارىزىمىز. ويتكەنى ۇلتىمىزدىڭ بولمىسى، ءتىلى مەن ءدىلى، سالت-ءداستۇرى ۇرپاققا انانىڭ ايالى الاقانىمەن، تاعىلىمدى تاربيەسىمەن داريدى، - دەدى پرەزيدەنت.
پرەزيدەنت كوكتەمنىڭ شىرايلى مەرەكەسى - حالىقارالىق ايەلدەر كۇنىمەن قۇتتىقتاپ، تاريحتا ەرلىگىمەن ەستە قالعان ارۋلار تۋرالى ايتتى.
- «قىزدىڭ قىرىق جانى بار» دەپ حالقىمىز بەكەر ايتپاعان. رۋحى مىقتى قايسار قىزدارىمىز ۇلت جىلناماسىندا وشپەس ءىز قالدىرعان. تۇمار حانىم، ايشا ءبيبى، دومالاق انا، سۇيىنبيكە، ايعانىم حانشا مەن زەرە انانىڭ ەسىمدەرى ەل جادىندا ماڭگى قالادى. بۇگىندە سىزدەر اسا قۇرمەتتى انالارىمىز جانە اپالارىمىز سالعان دارا جولدى لايىقتى جالعاستىرىپ كەلەسىزدەر. قىزدارىمىز ەل يگىلىگى جولىندا تابىستى ەڭبەك ەتىپ، قازاقستاننىڭ دامۋىنا وراسان زور ۇلەس قوسىپ جاتىر، - دەدى پرەزيدەنت.
قيىندىعى مەن سىن-قاتەرى قاتار جۇرەتىن اسا جاۋاپتى قىزمەتتەردە جۇمىس ىستەيتىن نازىك جاندىلار از ەمەس. ولار وتان الدىنداعى پارىزىنا ادال بولىپ، ەلىمىزدە زاڭ مەن ءتارتىپتىڭ ورنىعۋىنا اتسالىسىپ جاتىر. ءادىل سوت تورەلىگىن جۇزەگە اسىرىپ جۇرگەن سۋديالاردىڭ جارتىسىنان كوبى - ايەلدەر. سونداي-اق توتەنشە جاعدايلار، پروكۋراتۋرا، ىشكى ىستەر، قورعانىس جانە ارناۋلى قىزمەت سالاسىندا 45 مىڭنان استام ايەل ەڭبەك ەتىپ جاتىر.
- جاقىندا دۋبايدا كۇشتىك قۇرىلىمدار مەن ارنايى جاساقتاردىڭ SWAT Challenge جارىسى ءوتتى. اسا بەدەلدى حالىقارالىق سايىستا ەلىمىزدىڭ «توميريس» قۇراماسى ەشكىمگە دەس بەرمەي، قىزدار اراسىندا ۇزدىك اتاندى. ولار بايراقتى باسەكەدە شىدامدىلىق پەن شەبەرلىكتىڭ وزىق ۇلگىسىن كورسەتتى. بۇل ءاليا مولداعۇلوۆا جانە مانشۇك مامەتوۆانىڭ داڭقتى جولىن ۇزبەي كەلە جاتقان ناعىز باتىر قىزدارعا ءتان قاسيەت ەكەنى ءسوزسىز، - دەدى مەملەكەت باسشىسى.