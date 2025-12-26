پرەزيدەنت «تاريحي-مادەني مۇرا وبەكتىلەرىن قورعاۋ تۋرالى» زاڭعا قول قويدى
استانا. KAZINFORM - مەملەكەت باسشىسى «قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ كەيبىر زاڭنامالىق اكتىلەرىنە تاريحي-مادەني مۇرا وبەكتىلەرىن قورعاۋ جانە ءبىلىم بەرۋ-ساۋىقتىرۋ قىزمەتتەرى ماسەلەلەرى بويىنشا وزگەرىستەر مەن تولىقتىرۋلار ەنگىزۋ تۋرالى» قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ زاڭىنا قول قويدى. بۇل تۋرالى اقوردانىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى حابارلادى.
قۇجات بىرنەشە شارالاردى قاراستىرادى، سونىڭ ىشىندە:
تاريحي-مادەني مۇرا نىساندارىن قورعاۋ جانە پايدالانۋ سالاسىنداعى ليتسەنزيالاۋ جۇيەسىن جەتىلدىرۋ جانە بىلىكتىلىك تالاپتارىن ايقىنداۋ؛
ۇلتتىق ارحەولوگيالىق قىزمەتتىڭ جۇمىس ىستەۋ ءتارتىبى مەن ارحەولوگيالىق جۇمىستاردى ۇيلەستىرۋ قۇزىرەتىن بەكىتۋ؛
ارحەولوگيالىق جۇمىستار بويىنشا ءبىرىڭعاي اۆتوماتتاندىرىلعان اقپاراتتىق جۇيە قۇرۋ؛
تاريحي-مادەني ساراپتاما قورىتىندىسىن ەسكەرە وتىرىپ جەر ۋچاسكەلەرىن بەرۋ ءتارتىبىن ناقتىلاۋ؛
ارحەولوگيالىق ولجالار مەن ماتەريالداردى تابىستاۋ، ساقتاۋ جانە پايدالانۋ ءتارتىبىن، ۇلتتىق دەپوزيتاري قۇرۋ ارقىلى رەتتەۋ؛
جوسپارلى جانە جوسپاردان تىس ارحەولوگيالىق جۇمىستاردى ءبولۋ جانە ولاردى جۇرگىزۋگە بىركەلكى تالاپتار ەنگىزۋ.
اتالعان وزگەرىستەر ارحەولوگيالىق قىزمەتتى جۇيەلەۋگە جانە تاريحي-مادەني مۇرا نىساندارىن ساقتاۋ كەپىلدىگىن قامتاماسىز ەتۋگە باعىتتالعان.
ەسكە سالا كەتەيىك، بۇعان دەيىن پرەزيدەنت ولجاس بەكتەنوۆكە كولىك ينفراقۇرىلىمىن جاڭعىرتۋ بويىنشا ءبىرقاتار مىندەت جۇكتەگەنىن جازعان ەدىك.