پرەزيدەنت: تاۋەلسىزدىك - بارىنەن قىمبات قۇندىلىعىمىز
استانا. KAZINFORM - پرەزيدەنت رەسپۋبليكا كۇنىنە ارنالعان سالتاناتتى جيىندا ءسوز سويلەدى. بۇل تۋرالى اقوردا ءمالىم ەتتى.
- بۇل كۇندى حالقىمىزدىڭ دەربەس ەل بولۋىنا جول اشقان قاستەرلى كۇن دەۋگە بولادى» «ەلىمىزدىڭ ەڭ باستى مەرەكەسى - رەسپۋبليكا كۇنى قۇتتى بولسىن! ۇلتتىق مەيرام قارساڭىندا داستۇرگە ساي اقوردا تورىندە مەملەكەتىمىزدىڭ ۇزدىك ازاماتتارىمەن بىرگە جينالىپ وتىرمىز. بيىل ەلىمىز ازاتتىقتىڭ مەرەيلى بەلەسىنە جەتتى. وسىدان 35 جىل بۇرىن قازاقستاننىڭ ەگەمەندىگى تۋرالى دەكلاراتسيا قابىلداندى. ءدال وسى كۇنى سان عاسىرلىق مەملەكەتتىلىك ءداستۇرىمىز قايتا جاڭعىردى. كوپ ۇزاماي جۇرتىمىز تاۋەلسىزدىك بايراعىن كوتەردى. تاريحي ادىلدىك ورناپ، ۇلتتىڭ رۋحى اسقاقتادى. سوندىقتان بۇل كۇندى حالقىمىزدىڭ دەربەس ەل بولۋىنا جول اشقان قاستەرلى كۇن دەۋگە بولادى. تاۋەلسىزدىك - بارىنەن قىمبات قۇندىلىعىمىز. ونى ساقتاپ، نىعايتا ءتۇسۋ - بارشامىزعا ورتاق قاسيەتتى بورىش. ەگەمەندىك - اتا-بابالارىمىزدىڭ ۇلت مۇددەسى جولىنداعى وشپەس ەرلىگىنىڭ ايقىن كورىنىسى، - دەدى قاسىم-جومارت توقايەۆ.
مەملەكەت باسشىسى «ءبىز وتكەننەن ساباق الىپ، ەشكىمگە جالتاقتاماي، ءوز جولىمىزبەن ءجۇرىپ كەلەمىز» دەدى.
- زاڭعار ويشىل ءابىش كەكىلبايەۆ «وتكەننەن تاعىلىم، ەرتەڭنەن ءۇمىت ىزدەگەندەر عانا ىلگەرى باسا الادى» دەگەن. ءبىز ءار كەزەڭدە ۇلت تاريحىندا وشپەس ءىز قالدىرعان بارلىق مەملەكەت جانە قوعام قايراتكەرلەرىنە قۇرمەت كورسەتەمىز، ولاردى ەشقاشان ۇمىتپايمىز. سونىمەن بىرگە كەلەشەككە ۇلكەن ۇمىتپەن، زور سەنىممەن قارايمىز، بيىك ماقساتتارعا ۇمتىلامىز. وسى جىلداردا ەلىمىزدىڭ باعىندىرعان بەلەستەرى از ەمەس. ءبىز جەر جۇزىنە ەگەمەن مەملەكەت رەتىندە تانىلدىق. شەكارامىزدى شەگەندەپ، ىرگەمىزدى بەكىتىپ، قاۋىپسىزدىگىمىزدى قامتاماسىز ەتتىك. بىرلىگىمىزدى بەكەمدەپ، تاتۋلىق پەن تۇراقتىلىقتىڭ ارقاسىندا ءتۇرلى سىناقتاردان سۇرىنبەي وتتىك. بۇگىندە جاھان جۇرتى ەلىمىزدىڭ ءوسىپ- وركەندەپ كەلە جاتقانىنا كۋا بولىپ، ءوز قۇرمەتىن كورسەتۋدە. الايدا كەمشىلىكسىز، ءمىنسىز جۇمىس بولمايتىنى انىق. ءبىز وتكەننەن ساباق الىپ، ەشكىمگە جالتاقتاماي، ءوز جولىمىزبەن ءجۇرىپ كەلەمىز. سوڭعى جىلدارى حالىقتىڭ ءال-اۋقاتىن ارتتىرۋ ءۇشىن اسا ماڭىزدى قادامدار جاسالدى. 2019 -جىلى اۋقىمدى رەفورمالار قولعا الىندى. قازاقستان جاڭا تۇرپاتتى ەل بولۋ جولىنا ءتۇستى. جالپىحالىقتىق رەفەرەندۋم ارقىلى اتا زاڭىمىزعا تۇزەتۋلەر ەنگىزىلدى. پارلامەنتتىڭ قۇزىرەتى كەڭەيدى، ۇكىمەتتىڭ جاۋاپكەرشىلىگى ارتتى. كونستيتۋتسيالىق سوت قۇرىلدى. ادام قۇقىقتارى جونىندەگى ۋاكىل ينستيتۋتى كونستيتۋتسيالىق مارتەبەگە يە بولدى. بيىل شىلدە ايىنان باستاپ كاسساتسيالىق سوت جۇيەسى ىسكە قوسىلدى، بۇل قوعامىمىزدا ادىلەتتىلىكتى كۇشەيتۋگە جاعداي جاسادى، - دەدى پرەزيدەنت.