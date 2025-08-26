پرەزيدەنت تاجىكستان مادجليسي ولي مادجليسي ميللي ءتوراعاسىن قابىلدادى
استانا. KAZINFORM - مەملەكەت باسشىسى تاجىكستان مادجليسي ولي مادجليسي ميللي ءتوراعاسى رۋستامي ەموماليدى قابىلدادى. بۇل تۋرالى اقوردانىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى حابارلادى.
كەزدەسۋدە پرەزيدەنت قاسىم-جومارت توقايەۆ پەن تاجىكستان مادجليسي ولي مادجليسي ميللي ءتوراعاسى رۋستامي ەمومالي قازاق-تاجىك ستراتەگيالىق سەرىكتەستىگى جانە وداقتاستىق قاتىناستارىن پارلامەنتارالىق بايلانىستاردى دامىتۋ تۇرعىسىنان تالقىلادى.
مەملەكەت باسشىسى ەكىجاقتى ىنتىماقتاستىقتىڭ دامۋ قارقىنىنا جوعارى باعا بەردى. سونداي-اق رۋستامي ەموماليدىڭ ساپارى قازاقستان مەن تاجىكستاننىڭ ءوزارا ىقپالداستىعىن ودان ءارى نىعايتۋدا ماڭىزدى ەكەنىنە توقتالدى. تاجىكستان پارلامەنتى جوعارى پالاتاسىنىڭ سپيكەرى قوناقجايلىق تانىتقانى ءۇشىن مەملەكەت باسشىسىنا العىس ايتىپ، تاجىكستان پرەزيدەنتى ەمومالي راحموننىڭ سالەمىن جەتكىزدى.
رۋستامي ەمومالي قازاقستان تاجىكستاننىڭ سەنىمدى ستراتەگيالىق سەرىكتەسى جانە وداقتاسى ەكەنىن اتاپ ءوتتى. سونىمەن قاتار مەملەكەت باسشىسىن قازاقستان رەسپۋبليكاسى كونستيتۋتسياسىنىڭ 30 جىلدىعىمەن قۇتتىقتاپ، حالىقتارىمىزدىڭ يگىلىگى ءۇشىن ەكى ەلدىڭ پارلامەنتتەرى اراسىندا كونسترۋكتيۆتى جانە ىسكەرلىك بايلانىستار جولعا قويىلعانىنا نازار اۋداردى.
كەزدەسۋدە ساۋدا-ەكونوميكالىق ىقپالداستىقتى، پارلامەنتارالىق ديپلوماتيا مەن سۋ سالاسىنداعى بايلانىستى ارتتىرۋدىڭ وزەكتى ماسەلەلەرى تالقىلاندى.
سونىمەن قاتار ەكىجاقتى قارىم-قاتىناس دوستىق جانە ءوزارا قولداۋ رۋحىندا دامىپ كەلە جاتقانى ايتىلدى.