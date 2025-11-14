پرەزيدەنت تابىسقا جەتكەن ءاربىر كاسىپكەردى اۋىل-ايماعىنىڭ وركەندەۋىنە ۇلەس قوسۋعا شاقىردى
استانا. KAZINFORM - بۇل تۋرالى مەملەكەت باسشىسى قاسىم-جومارت توقايەۆ اۋىل شارۋاشىلىعى ەڭبەككەرلەرىنىڭ ەكىنشى فورۋمىندا ايتتى.
- تاعى دا قايتالاپ ايتقىم كەلەدى اۋىل شارۋاشىلىعى دامىسا، ەڭ الدىمەن اۋىلدىڭ جاعدايى جاقسارادى. مەملەكەت اۋىل-ايماقتاردى كوركەيتۋ ءۇشىن كوپتەگەن جوبالاردى قولعا الدى. ينفراقۇرىلىم سالۋدان باستاپ، اۋىلعا بىلىكتى مامان تارتۋ ماسەلەسىنە دەيىن اۋقىمدى جۇمىس جۇرگىزىلىپ جاتىر.
2019-جىلدان بەرى «اۋىل - ەل بەسىگى» جوباسى جۇزەگە اسىرىلىپ جاتىر. وسى جوبا اياسىندا اۋىل ينفراقۇرىلىمىن دامىتۋعا 700 ميلليارد تەڭگەدەن استام قارجى ءبولىندى. بۇكىل ەل بويىنشا 2,5 مىڭنان اسا ەلدى مەكەندە ناقتى جۇمىس اتقارىلدى، - دەدى پرەزيدەنت.
«اۋىل اماناتى» باعدارلاماسى اياسىندا 600 دەن استام بىرلەستىك قۇرىلدى.
- ۇكىمەت بيىل ايماقتاردى دامىتۋ تۋرالى ارنايى تۇجىرىمداما قابىلدادى. سوعان سايكەس اۋدان اكىمدەرىنىڭ قۇزىرى كەڭەيدى. ەندى ولار اۋداندى دامىتۋ جوسپارىن ءوز دەڭگەيىندە، دەربەس ازىرلەپ، جۇزەگە اسىرا الادى.
اكىمدەر ءىرى كومپانيالارمەن كەلىسىم جاساپ، بىرلەسكەن شارۋاشىلىقتاردىڭ (كووپەراتيۆتەردىڭ) ءونىمىن وتكىزۋگە كومەكتەسۋى قاجەت. جالپى، اۋىلعا جەكە ينۆەستيتسيا تارتۋ وتە ماڭىزدى. بۇل جۇمىسقا بيزنەس وكىلدەرى بەلسەنە اتسالىسۋى كەرەك. تابىسقا جەتكەن ءاربىر كاسىپكەر ءوز اۋىل-ايماعىنىڭ وركەندەۋىنە ۇلەس قوسىپ، قارجى سالسا، ەلىمىزدەگى كوپتەگەن ەلدى مەكەن كوركەيە تۇسەرى انىق.
ەڭبەكقور، ماقساتى ايقىن ازاماتتارىمىز كۇندەلىكتى ماڭداي تەرىمەن ۇلتتىق بايلىعىمىزدى ەسەلەپ، ەل كەلەشەگىنىڭ جارقىن بولۋىنا ايانباي ۇلەس قوسۋدا. مۇنداي ىسپەن اينالىسىپ جاتقان ادامدارعا قولايلى جاعداي جاساپ، ەلىمىزدىڭ شىنايى پاتريوتتارىن ىنتالاندىرىپ وتىرۋ كەرەك. ءبىز بۇل شارۋانى نازاردان تىس قالدىرمايمىز، - دەدى ول.
ايتا كەتەلىك توقايەۆ اگروونەركاسىپ كەشەنىندەگى اقپاراتتىق جۇيەلەردى ينتەگراتسيالاۋدى تاپسىردى.