ق ز
ترەند:
ق ر پرەزيدەنتىنىڭ تەلەراديوكەشەنى
    16:43, 22 - جەلتوقسان 2025 | GMT +5

    پرەزيدەنت ت م د- عا مۇشە مەملەكەتتەر باسشىلارىنىڭ بەيرەسمي كەزدەسۋىنە قاتىستى

    استانا. KAZINFORM - مەملەكەت باسشىسى قاسىم-جومارت توقايەۆ ت م د- عا مۇشە مەملەكەتتەر باسشىلارىنىڭ بەيرەسمي كەزدەسۋىنە باردى. بۇل تۋرالى اقوردانىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى حابارالادى.

    Президент ТМД-ға мүше мемлекеттер басшыларының бейресми кездесуіне қатысты
    Фото: Ақорда

    تاۋەلسىز مەملەكەتتەر دوستاستىعىنا مۇشە ەلدەر باسشىلارىنىڭ كەزدەسۋىنە قازاقستان پرەزيدەنتى قاسىم-جومارت توقايەۆپەن بىرگە رەسەي پرەزيدەنتى ۆلاديمير پۋتين، ارمەنيا پرەمەر-ءمينيسترى نيكول پاشينيان، بەلارۋس پرەزيدەنتى الەكساندر لۋكاشەنكو، قىرعىزستان پرەزيدەنتى سادىر جاپاروۆ، تاجىكستان پرەزيدەنتى ەمومالي راحمون، تۇرىكمەنستان پرەزيدەنتى سەردار بەردىمۇحامەدوۆ، وزبەكستان پرەزيدەنتى شاۆكات ميرزيەيەۆ قاتىستى.

    ت م د باسشىلارى ءوزارا ىنتىماقتاستىقتىڭ نەگىزگى دامۋ باعدارى مەن قادامدارىن تالقىلادى.

    سونداي-اق ۇيىم اياسىنداعى ىقپالداستىقتىڭ وزەكتى ماسەلەلەرى جونىندە پىكىر الماستى.

    ەسكە سالا كەتەيىك، بۇعان دەيىن قاسىم-جومارت توقايەۆ پەن ت م د باسشىلارى ەرميتاجدى ارالاعانىن جازعان ەدىك.

    بيلىك جانە ساياسات
    Күнсұлтан Отарбай
    Күнсұлтан Отарбай
    رەداكتورى
