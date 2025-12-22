پرەزيدەنت ت م د- عا مۇشە مەملەكەتتەر باسشىلارىنىڭ بەيرەسمي كەزدەسۋىنە قاتىستى
استانا. KAZINFORM - مەملەكەت باسشىسى قاسىم-جومارت توقايەۆ ت م د- عا مۇشە مەملەكەتتەر باسشىلارىنىڭ بەيرەسمي كەزدەسۋىنە باردى. بۇل تۋرالى اقوردانىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى حابارالادى.
تاۋەلسىز مەملەكەتتەر دوستاستىعىنا مۇشە ەلدەر باسشىلارىنىڭ كەزدەسۋىنە قازاقستان پرەزيدەنتى قاسىم-جومارت توقايەۆپەن بىرگە رەسەي پرەزيدەنتى ۆلاديمير پۋتين، ارمەنيا پرەمەر-ءمينيسترى نيكول پاشينيان، بەلارۋس پرەزيدەنتى الەكساندر لۋكاشەنكو، قىرعىزستان پرەزيدەنتى سادىر جاپاروۆ، تاجىكستان پرەزيدەنتى ەمومالي راحمون، تۇرىكمەنستان پرەزيدەنتى سەردار بەردىمۇحامەدوۆ، وزبەكستان پرەزيدەنتى شاۆكات ميرزيەيەۆ قاتىستى.
ت م د باسشىلارى ءوزارا ىنتىماقتاستىقتىڭ نەگىزگى دامۋ باعدارى مەن قادامدارىن تالقىلادى.
سونداي-اق ۇيىم اياسىنداعى ىقپالداستىقتىڭ وزەكتى ماسەلەلەرى جونىندە پىكىر الماستى.
ەسكە سالا كەتەيىك، بۇعان دەيىن قاسىم-جومارت توقايەۆ پەن ت م د باسشىلارى ەرميتاجدى ارالاعانىن جازعان ەدىك.