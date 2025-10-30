ق ز
ق ر پرەزيدەنتىنىڭ تەلەراديوكەشەنى
    16:56, 30 - قازان 2025

    پرەزيدەنت «سىر جۇلدىزدارى» شىعارماشىلىق- يننوۆاتسيالىق اكادەمياسىنىڭ قىزمەتىمەن تانىستى

    استانا. KAZINFORM - قاسىم-جومارت توقايەۆ بالالار مەن جاس وسپىرىمدەرگە ارنالعان «سىر جۇلدىزدارى» شىعارماشىلىق- يننوۆاتسيالىق اكادەمياسىنا باردى. بۇل تۋرالى اقوردانىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى حابارلادى.

    قىزىلوردا
    Фото: Ақорда

    بۇل نىسان بيىل مامىر ايىندا پايدالانۋعا بەرىلگەن.

    مەملەكەت باسشىسىنا اكادەميا قىزمەتى ءوڭىر جاستارىنىڭ زياتكەرلىك جانە شىعارماشىلىق الەۋەتىن دامىتۋعا باعىتتالعانى جونىندە باياندالدى. كەشەندە باسسەين، سپورت تۇرلەرىنە ارنالعان جاتتىعۋ زالدارى، شىعارماشىلىق ستۋديالار مەن زەرتحانالار بار.

    توقايەۆ وقۋشىلار بىلەن
    Фото: Ақорда

    اكىمدىكتىڭ مالىمەتىنە سايكەس، قىزىلوردا وبلىسىندا قوسىمشا ءبىلىم بەرۋ جۇيەسىن دامىتۋ اياسىندا 2022 -جىلدان باستاپ جاڭاقورعان، جالاعاش جانە شيەلى اۋداندارىندا وقۋشىلار ءۇيى مەن شىعارماشىلىق مەكتەپتەرى بوي كوتەرگەن. بىلتىر وبلىس ورتالىعىندا زاماناۋي وقۋشىلار سارايى اشىلدى.

    پرەزيدەنت
    Фото: Ақорда

    بۇدان بولەك، قىزىلوردادا كاسىپتىك ءبىلىم بەرۋ جانە جۇمىسشى ماماندىقتارى بويىنشا قۇزىرەتتىلىك ورتالىعىنىڭ قۇرىلىسى باستالدى.

    وقۋشى
    Фото: Ақорда

    بۇگىندە پرەزيدەنت ساياباعىندا ۋاقىت تالابىنا ساي بالالار ساۋىقتىرۋ لاگەرى مەن قىسقى باق سالىنىپ جاتىر.

    پرەزيدەنت
    Фото: Ақорда
    شىعارماشىلىق
    Фото: Ақорда
    پرەزيدەنت
    Фото: Ақорда

    ايتا كەتەيىك، قاسىم-جومارت توقايەۆ قىزىلوردا وبلىسىنا جۇمىس ساپارى بارىسىندا ءوڭىر جۇرتشىلىعىمەن كەزدەسىپ، اڭگىمەلەستى.

     

     

    قازاقستان پرەزيدەنتى
