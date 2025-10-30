پرەزيدەنت «سىر جۇلدىزدارى» شىعارماشىلىق- يننوۆاتسيالىق اكادەمياسىنىڭ قىزمەتىمەن تانىستى
استانا. KAZINFORM - قاسىم-جومارت توقايەۆ بالالار مەن جاس وسپىرىمدەرگە ارنالعان «سىر جۇلدىزدارى» شىعارماشىلىق- يننوۆاتسيالىق اكادەمياسىنا باردى. بۇل تۋرالى اقوردانىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى حابارلادى.
بۇل نىسان بيىل مامىر ايىندا پايدالانۋعا بەرىلگەن.
مەملەكەت باسشىسىنا اكادەميا قىزمەتى ءوڭىر جاستارىنىڭ زياتكەرلىك جانە شىعارماشىلىق الەۋەتىن دامىتۋعا باعىتتالعانى جونىندە باياندالدى. كەشەندە باسسەين، سپورت تۇرلەرىنە ارنالعان جاتتىعۋ زالدارى، شىعارماشىلىق ستۋديالار مەن زەرتحانالار بار.
اكىمدىكتىڭ مالىمەتىنە سايكەس، قىزىلوردا وبلىسىندا قوسىمشا ءبىلىم بەرۋ جۇيەسىن دامىتۋ اياسىندا 2022 -جىلدان باستاپ جاڭاقورعان، جالاعاش جانە شيەلى اۋداندارىندا وقۋشىلار ءۇيى مەن شىعارماشىلىق مەكتەپتەرى بوي كوتەرگەن. بىلتىر وبلىس ورتالىعىندا زاماناۋي وقۋشىلار سارايى اشىلدى.
بۇدان بولەك، قىزىلوردادا كاسىپتىك ءبىلىم بەرۋ جانە جۇمىسشى ماماندىقتارى بويىنشا قۇزىرەتتىلىك ورتالىعىنىڭ قۇرىلىسى باستالدى.
بۇگىندە پرەزيدەنت ساياباعىندا ۋاقىت تالابىنا ساي بالالار ساۋىقتىرۋ لاگەرى مەن قىسقى باق سالىنىپ جاتىر.
ايتا كەتەيىك، قاسىم-جومارت توقايەۆ قىزىلوردا وبلىسىنا جۇمىس ساپارى بارىسىندا ءوڭىر جۇرتشىلىعىمەن كەزدەسىپ، اڭگىمەلەستى.