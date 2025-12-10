پرەزيدەنت سيفرلاندىرۋدىڭ كەيبىر ماسەلەلەرى تۋرالى جارلىققا قول قويدى
استانا. KAZINFORM - مەملەكەت باسشىسى «قازاقستان رەسپۋبليكاسىنداعى سيفرلاندىرۋدىڭ كەيبىر ماسەلەلەرى تۋرالى» جارلىققا قول قويدى. بۇل تۋرالى اقوردانىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى حابارلادى.
جارلىققا سايكەس، 2026-جىلعى 1-قاڭتاردان باستاپ مەملەكەتتىك ورگاندار مەن كۆازيمەملەكەتتىك سەكتور سۋبەكتىلەرىنىڭ جاڭا اقپاراتتاندىرۋ وبەكتىلەرىن QazTech «ەلەكتروندىق ۇكىمەتى» اقپاراتتىق-كوممۋنيكاتسيالىق پلاتفورماسىنان تىس قۇرۋعا موراتوري ەنگىزىلەدى.
ۇكىمەتكە مەملەكەتتىك ورگاندار مەن كۆازيمەملەكەتتىك سەكتور سۋبەكتىلەرىنىڭ جاڭا اقپاراتتاندىرۋ وبەكتىلەرىن QazTech پلاتفورماسىندا ازىرلەۋ مۇمكىن بولماعان كەزدە ءاربىر ناقتى جاعدايدى پرەزيدەنت جانىنداعى قازاقستان رەسپۋبليكاسىندا سيفرلاندىرۋدى ەنگىزۋ ماسەلەلەرى جونىندەگى كوميسسيانىڭ قاراۋىنا شىعارۋ تاپسىرىلدى.
جارلىق ءماتىنى
قازاقستان رەسپۋبليكاسىنداعى سيفرلاندىرۋدىڭ كەيبىر ماسەلەلەرى تۋرالى
سيفرلاندىرۋدىڭ پلاتفورمالىق مودەلىنە كوشۋدى قامتاماسىز ەتۋ، مەملەكەتتىك فۋنكسيالاردىڭ قايتالانۋىن بولعىزباۋ جانە بيۋجەت شىعىستارىن وڭتايلاندىرۋ ماقساتىندا قاۋلى ەتەمىن:
1. 2026-جىلعى 1-قاڭتاردان باستاپ مەملەكەتتىك ورگاندار مەن كۆازيمەملەكەتتىك سەكتور سۋبەكتىلەرىنىڭ جاڭا اقپاراتتاندىرۋ وبەكتىلەرىن «QazTech» «ەلەكتروندىق ۇكىمەت» اقپاراتتىق-كوممۋنيكاتسيالىق پلاتفورماسىنان (بۇدان ءارى - «QazTech» پلاتفورماسى) تىس قۇرۋعا موراتوري ەنگىزىلسىن.
2. قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ ۇكىمەتى مەملەكەتتىك ورگاندار مەن كۆازيمەملەكەتتىك سەكتور سۋبەكتىلەرىنىڭ جاڭا اقپاراتتاندىرۋ وبەكتىلەرىن «QazTech» پلاتفورماسىندا ازىرلەۋ مۇمكىن بولماعان كەزدە ءاربىر ناقتى جاعدايدى قازاقستان رەسپۋبليكاسى پرەزيدەنتىنىڭ جانىنداعى قازاقستان رەسپۋبليكاسىندا سيفرلاندىرۋدى ەنگىزۋ ماسەلەلەرى جونىندەگى كوميسسيانىڭ قاراۋىنا شىعارۋدى قامتاماسىز ەتسىن.
3. قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ ۇكىمەتى، قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ پرەزيدەنتىنە تىكەلەي باعىناتىن جانە ەسەپ بەرەتىن مەملەكەتتىك ورگاندار، جەرگىلىكتى اتقارۋشى ورگاندار مەن كۆازيمەملەكەتتىك سەكتور سۋبەكتىلەرى وسى جارلىقتان تۋىندايتىن قاجەتتى شارالاردى قابىلداسىن.
4. وسى جارلىقتىڭ ورىندالۋىن باقىلاۋ قازاقستان رەسپۋبليكاسى پرەزيدەنتىنىڭ اكىمشىلىگىنە جۇكتەلسىن.
5. وسى جارلىق قول قويىلعان كۇنىنەن باستاپ قولدانىسقا ەنگىزىلەدى.
قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ پرەزيدەنتى ق. توقايەۆ
استانا، اقوردا، 2025-جىلعى 9-جەلتوقسان
1117№