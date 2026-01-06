15:28, 06 - قاڭتار 2026 | GMT +5
پرەزيدەنت سيفرلاندىرۋ جانە ج ي جىلى دەپ جاريالاۋ تۋرالى جارلىققا قول قويدى
استانا. KAZINFORM - مەملەكەت باسشىسى 2026-جىلدى سيفرلاندىرۋ جانە جاساندى ينتەللەكت جىلى دەپ جاريالاۋ تۋرالى جارلىققا قول قويدى. بۇل تۋرالى اقوردانىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى حابارلادى.
سيفرلاندىرۋدى ودان ءارى دامىتۋ جانە جاساندى ينتەللەكتىنى جاپپاي ەندىرۋ ماقساتىندا قاۋلى ەتەمىن:
1. 2026-جىل سيفرلاندىرۋ جانە جاساندى ينتەللەكت جىلى دەپ جاريالانسىن.
2. قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ ۇكىمەتى سيفرلاندىرۋ جانە جاساندى ينتەللەكت جىلىن وتكىزۋ بويىنشا قاجەتتى شارالاردى قابىلداسىن.
3. وسى جارلىقتىڭ ورىندالۋىن باقىلاۋ قازاقستان رەسپۋبليكاسى پرەزيدەنتىنىڭ اكىمشىلىگىنە جۇكتەلسىن.
4. وسى جارلىق قول قويىلعان كۇنىنەن باستاپ قولدانىسقا ەنگىزىلەدى.