پرەزيدەنت: سوتتا قارالعان ىستەردىڭ جارتىسىنان كوبى ازاماتتار مەن بيزنەستىڭ پايداسىنا شەشىلىپ وتىر
استانا. KAZINFORM - قاسىم-جومارت توقايەۆ بۇل تۋرالى «التىن ساپا» جانە «پارىز» سىيلىعىنىڭ لاۋرەاتتارىن، «قازاقستاننىڭ ۇزدىك تاۋارى» رەسپۋبليكالىق كورمە-كونكۋرسىنىڭ جەڭىمپازدارىن ماراپاتتاۋ راسىمىندە ايتتى.
- بيزنەستىڭ مۇددەسى مەن قۇقىعىن قورعاۋ ماسەلەسى - ءبىزدىڭ الدىمىزدا تۇرعان اسا ماڭىزدى مىندەت. سوڭعى جىلدارى قۇقىق جانە سوت جۇيەسىن جاڭعىرتۋ ءۇشىن اۋقىمدى جۇمىس جۇرگىزىلىپ جاتىر. اكىمشىلىك ادىلەت ينستيتۋتى پايدا بولدى. بۇل باستامالار قازىردىڭ وزىندە جاقسى ناتيجە بەرە باستادى. سوتتا قارالعان ىستەردىڭ جارتىسىنان كوبى ازاماتتار مەن بيزنەستىڭ پايداسىنا شەشىلۋدە. بيزنەستى نەگىزسىز تەكسەرۋلەر مەن زاڭسىز قىلمىستىق قۋدالاۋدىڭ الدىن الۋ بويىنشا بەلسەندى جۇمىس اتقارىلىپ جاتىر. ەكونوميكالىق قىلمىستاردى دەكريميناليزاتسيالاۋ جۇرگىزىلدى. مۇنىڭ ءبارى «زاڭ مەن ءتارتىپ» قاعيداتىنىڭ ورنىعا تۇسۋىنە ىقپال ەتەدى. باس پروكۋراتۋرانىڭ زاڭسىز اكتيۆتەردى قايتارۋ جونىندەگى كوميتەتى جىل سوڭىنا دەيىن ينۆەستورلاردىڭ قۇقىعىن قورعاۋ جونىندەگى كوميتەت بولىپ وزگەرەدى. ءىرى ينۆەستورلارعا ارنالعان «جاسىل ءدالىز» جۇيەسى ىسكە قوسىلدى. ەندى ولارعا رۇقساتناما قۇجاتتارى تەز بەرىلەتىن بولدى، - دەدى مەملەكەت باسشىسى.
ايتا كەتەيىك، قاسىم-جومارت توقايەۆ بۇگىن «مەيىرىم» وردەنىن تاعايىندادى.
وسى جيىندا پرەزيدەنت ەلىمىزدە تابىستى بيزنەسپەن اينالىسۋعا قولايلى جاعداي جاسالعانىن ايتتى.