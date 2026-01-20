پرەزيدەنت سوڭعى جىلدارى ىسكە اسقان ساياسي رەفورمالاردى اتادى
قىزىلوردا. KAZINFORM - ۇلتتىق قۇرىلتايدىڭ V وتىرىسىندا مەملەكەت باسشىسى قاسىم-جومارت توقايەۆ سوڭعى جىلدارى ەلىمىزدە جۇزەگە اسىرىلعان ساياسي رەفورمالاردى اتادى.
- سىزدەردىڭ ءارقايسىڭىز اۋقىمدى رەفورمالاردى جۇزەگە اسىرۋعا بەلسەنە قاتىسىپ، ورىن جاتقان وزگەرىستەردىڭ لوگيكاسىن جاقسى تۇسىنەسىزدەر. ساياسي جاڭعىرتۋدىڭ باستى ماقساتى - قازاقستاننىڭ الەۋەتىن نىعايتۋ، مەملەكەتىمىزدىڭ قازىرگى زامانعى سىن-قاتەرلەرگە توتەپ بەرۋ قابىلەتىن (رەزيستەنتسياسىن) كۇشەيتۋ. مۇندا فورمالدى وزگەرىستەر ەمەس، مەملەكەتتىك ينستيتۋتتاردىڭ ءمان-ماعىناسىن وڭ باعىتتا ترانسفورماتسيالاۋ، ولاردىڭ ءوزارا ءىس-قيمىلىن جاقسارتۋ ماڭىزدى، - دەدى قاسىم-جومارت توقايەۆ.
پرەزيدەنتتىڭ ايتۋىنشا، 2022-جىلعى كونستيتۋتسيالىق رەفورمالاردىڭ ارقاسىندا تەڭگەرىمدى ساياسي جۇيە قالىپتاستىرۋعا جانە مەملەكەتتىك باسقارۋدىڭ تيىمدىلىگىن ارتتىرۋعا باعىتتالعان ءبىرقاتار شارا قابىلداندى. زاڭ ۇستەمدىگىن نىعايتۋ جانە قۇقىقتىق مادەنيەتتى ورنىقتىرۋ ماقساتىندا كونستيتۋتسيالىق سوت قۇرىلدى. جاڭا اكىمشىلىك راسىمدىك-پروتسەستىك كودەكس سوت شەشىمدەرىنىڭ تەپە-تەڭدىگىن ازاماتتار مەن كاسىپكەرلەردىڭ پايداسىنا وزگەرتىپ، ولارعا وزدەرىنىڭ زاڭدى مۇددەلەرىن تابىستى قورعاۋعا مۇمكىندىك بەردى.
- ازاماتتاردىڭ قۇقىقتارىن قورعاۋ جۇيەسىن كۇشەيتۋدەگى ماڭىزدى قادام كاسساتسيالىق سوتتاردىڭ قۇرىلۋى جانە ادام قۇقىقتارى جونىندەگى ۋاكىلدىڭ كونستيتۋتسيالىق مارتەبە الۋى بولدى. سايلاۋ جۇيەسى مەن بيلىكتىڭ وكىلەتتى ورگاندارىن قالىپتاستىرۋ ءتارتىبى جاڭعىرتىلىپ، ولاردىڭ ساياسي ىقپالى مەن وكىلەتتىكتەرى ەداۋىر كۇشەيتىلدى. جاڭا سايلاۋ مودەلى ءارتۇرلى يدەولوگيالىق كوزقاراستاعى جانە ساياسي پارتيالارداعى وكىلدەردىڭ پارلامەنت پەن ءماسليحاتتارعا كەلۋىنە جول اشتى. اۋىل اكىمدەرىن سايلاۋ ەنگىزىلگەننەن كەيىن اتقارۋشى بيلىك جۇيەسىندە دە جاڭارۋ تولقىنى ءجۇرىپ ءوتتى. ماڭىزدى كونستيتۋتسيالىق جاڭالىقتاردىڭ ءبىرى - مەملەكەت باسشىسىنىڭ تۋىستارىنا باسقارۋ جۇيەسىندە جوعارى، نەگىزگى لاۋازىمداردى اتقارۋعا تىيىم سالىنۋى بولدى، - دەدى مەملكەكت باسشىسى.
مەملەكەت باسشىسى قاسىم-جومارت توقايەۆ V ۇلتتىق قۇرىلتايدا ۇكىمەتكە 20-ناۋرىزعا دەيىن كومىر ءوندىرىسىن دامىتۋدىڭ ۇلتتىق جوباسىن بەكىتۋدى تاپسىردى.
- قازاقستاندا وندىرىلەتىن 123,1 ميلليارد كيلوۆاتت/ساعات كولەمىندە ەلەكتر ەنەرگياسى ءبىزدىڭ بارلىق جوسپارىمىزدى تابىستى ورىنداۋعا جەتكىلىكسىز ەكەنى انىق. مەن بۇل تۋرالى قاۋىپسىزدىك كەڭەسىنىڭ جاقىندا وتكەن وتىرىسىندا ناقتى ايتتىم. باسقاشا ايتقاندا، ءبىزدىڭ ەلىمىزدىڭ باسەكەلەستىك ارتىقشىلىقتارى ءتيىستى تۇردە ىسكە اسىرىلماعان. قازاقستاندا كومىردىڭ وراسان زور قورى بار - شامامەن 33 ميلليارد توننا. قازىرگى تۇتىنۋ دەڭگەيىمەن بۇل كومىر قورى 300 جىلعا جەتەدى. جىل سايىنعى ءوندىرۋ 110 ميلليون توننادان اسادى، - دەدى مەملەكەت باسشىسى.
قاسىم-جومارت توقايەۆ كومىردى ەكولوگيالىق تازا وتىن دەڭگەيىنە جەتكىزەتىن تەحنولوگيالاردىڭ ماڭىزىنا دا توقتالدى.
- كومىر - ءبىزدىڭ ستراتەگيالىق اكتيۆىمىز. جاڭا تەحنولوگيالار ارقىلى قورشاعان ورتاعا زيانىن بەيتاراپتاندىرا وتىرىپ، كومىر قورىنىڭ الەۋەتىن تولىق پايدالانۋ قاجەت. كومىر ءوندىرىسىن دامىتۋعا ۇلتتىق جوبا مارتەبەسىن بەرۋ كەرەك. ۇكىمەت بۇل ماسەلەنى 20-ناۋرىزعا دەيىن شەشسىن، - دەدى پرەزيدەنت.
ايتا كەتەيىك، مەملەكەت باسشىسى ەكونوميكا مەن ەنەرگەتيكا سالالارىندا كادرلىق اۋىس-ءتۇيىس بولۋى مۇمكىن ەكەنىن ايتتى.