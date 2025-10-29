ق ز
    17:43, 29 - قازان 2025 | GMT +5

    پرەزيدەنت ۇستەل تەننيسى مايتالماندارىمەن اڭگىمەلەستى

    استانا. KAZINFORM - مەملەكەت باسشىسى ۇستەل تەننيسىنەن قازاقستان رەسپۋبليكاسى پرەزيدەنتىنىڭ اشىق كۋبوگىنا باردى، دەپ حابارلادى اقوردا.

    Kassym-Jomart Tokayev meets with stars and legends of world table tennis
    Photo credit: Akorda

    قاسىم-جومارت توقايەۆ پرەزيدەنت كۋبوگىنىڭ نەگىزگى شارالارىنىڭ ءبىرى - ۇستەل تەننيسىنەن الەمدىك جۇلدىزداردىڭ قاتىسۋىمەن ءوتىپ جاتقان شوۋ- ماتچتى تاماشالادى.

    پرەزيدەنت وليمپيادا چەمپيونى سيۋي سين (ق ح ر)، الەم چەمپيونى جانە وليمپيادا ويىندارىنىڭ جۇلدەگەرى شلاگەر ۆەرنەر (اۋستريا)، الەم چەمپيوندارى فان بو (ق ح ر) جانە چۋ سە حيەك (كورەي رەسپۋبليكاسى) سياقتى ۇستەل تەننيسىنىڭ مايتالماندارىمەن اڭگىمەلەستى.

    العاش رەت وتكەن تۋرنيرگە الەمنىڭ 14 ەلىنەن 300-دەن اسا سپورتشى قاتىسىپ جاتىر. ولاردىڭ اراسىندا ITTF رەيتينگىسى بويىنشا ەڭ ۇزدىك 100 تەننيسشىنىڭ قاتارىنا ەنگەن ويىنشىلار مەن قازاقستاننىڭ تانىمال سپورتشىلارى بار.

    Фото: Акорда
    Фото: Акорда
    Тоқаев
    Фото: Ақорда
    Kassym-Jomart Tokayev meets with stars and legends of world table tennis
    Photo credit: Akorda

     

    تەگ:
    قازاقستان پرەزيدەنتى
    Бақытжол Кәкеш
    رەداكتورى
