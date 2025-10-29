17:43, 29 - قازان 2025 | GMT +5
پرەزيدەنت ۇستەل تەننيسى مايتالماندارىمەن اڭگىمەلەستى
استانا. KAZINFORM - مەملەكەت باسشىسى ۇستەل تەننيسىنەن قازاقستان رەسپۋبليكاسى پرەزيدەنتىنىڭ اشىق كۋبوگىنا باردى، دەپ حابارلادى اقوردا.
قاسىم-جومارت توقايەۆ پرەزيدەنت كۋبوگىنىڭ نەگىزگى شارالارىنىڭ ءبىرى - ۇستەل تەننيسىنەن الەمدىك جۇلدىزداردىڭ قاتىسۋىمەن ءوتىپ جاتقان شوۋ- ماتچتى تاماشالادى.
پرەزيدەنت وليمپيادا چەمپيونى سيۋي سين (ق ح ر)، الەم چەمپيونى جانە وليمپيادا ويىندارىنىڭ جۇلدەگەرى شلاگەر ۆەرنەر (اۋستريا)، الەم چەمپيوندارى فان بو (ق ح ر) جانە چۋ سە حيەك (كورەي رەسپۋبليكاسى) سياقتى ۇستەل تەننيسىنىڭ مايتالماندارىمەن اڭگىمەلەستى.
العاش رەت وتكەن تۋرنيرگە الەمنىڭ 14 ەلىنەن 300-دەن اسا سپورتشى قاتىسىپ جاتىر. ولاردىڭ اراسىندا ITTF رەيتينگىسى بويىنشا ەڭ ۇزدىك 100 تەننيسشىنىڭ قاتارىنا ەنگەن ويىنشىلار مەن قازاقستاننىڭ تانىمال سپورتشىلارى بار.