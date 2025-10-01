پرەزيدەنت: ۇستازىن ۇلىقتاعان ەلدىڭ ۇرپاعى سانالى، بولاشاعى جارقىن بولارى حاق
استانا. KAZINFORM - قازاقستان پرەزيدەنتى قاسىم-جومارت توقايەۆ الداعى ۇستازدار كۇنىمەن قۇتتىقتادى، دەپ حابارلايدى اقوردانىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى.
مەملەكەت باسشىسى مۇعالىمدەردىڭ كاسىبي مەرەكەسى ەلىمىزدە ەرەكشە اتالىپ وتەتىنىن جەتكىزىپ، ۇستازدار قاۋىمىنا زور قۇرمەت كورسەتىلەتىنىن ايتتى.
- ءمىرجاقىپ دۋلات ۇلى «حالىققا ەڭ پايدالى ادام - مۇعالىم» دەگەن. مۇعالىم - ءار ازامات ءۇشىن وتە قادىرلى تۇلعا. باسقا سوزبەن ايتقاندا، مۇعالىم - ءاربىر بالاعا ءومىر جولىن كورسەتەدى. ۇستاز - ءتالىم-تاربيە مەن ءبىلىمنىڭ قاينار كوزى. كەز كەلگەن قوعامنىڭ كەمەلدىگى، وركەنيەتتىلىگى ۇستازعا دەگەن قاتىناسىمەن ولشەنەدى. ۇستازىن ۇلىقتاعان ەلدىڭ ۇرپاعى سانالى، بولاشاعى جارقىن بولارى حاق. سەبەبى ءار مۇعالىمنىڭ ەڭبەگى - ەرەن، ەلىمىزدىڭ دامۋىنا قوسقان ۇلەسى - وراسان. سوندىقتان بۇگىن مەن ءبىلىم بەرۋ سالاسىندا ەڭبەك ەتىپ جۇرگەن بارشا ازاماتقا شىنايى ريزاشىلىعىمدى بىلدىرەمىن، - دەدى قاسىم-جومارت توقايەۆ.
مەملەكەت باسشىسى وزىق ويلى ۇلت بولۋ ءۇشىن ەڭ الدىمەن، ءبىلىم-عىلىمنىڭ دامۋىنا باسا ءمان بەرۋىمىز كەرەك دەپ سانايدى.
- سوڭعى بەس جىلدا ەلىمىزدە وسى باعىتتا كوپ جۇمىس ىستەلدى. ءبىلىم سالاسىنا بولىنەتىن قارجى ءۇش ەسە ارتتى. 1200 جاڭا مەكتەپ اشىلدى. «كەلەشەك مەكتەپتەرى» ۇلتتىق جوباسى جۇزەگە اسىرىلىپ جاتىر. وسى جوبا بويىنشا زامان تالابىنا ساي 150 ءبىلىم وشاعى سالىندى. سونداي-اق وسىنداي 67 مەكتەپتىڭ قۇرىلىسى ءجۇرىپ جاتىر. بالالاردىڭ ساپالى ءبىلىم الۋىنا قاجەتتى بارلىق جاعداي جاسالۋدا. بۇل دەرەكتى حالىق ءبىلۋى كەرەك، سەبەبى مەملەكەت جاس ۇرپاقتىڭ بىلىمىنە جانە ۇستازداردىڭ جاعدايىنا باسا نازار اۋدارىپ جاتىر. ءبىز پەداگوگتەردىڭ مارتەبەسىن كوتەرىپ، الەۋمەتتىك جاعدايىن جاقسارتۋ ءۇشىن ناقتى شارالاردى قولعا الدىق. ارنايى زاڭ قابىلدادىق. بۇگىندە ۇستازداردىڭ جالاقىسى 2 ەسە ءوستى، - دەدى پرەزيدەنت.
بۇدان بۇرىن پرەزيدەنت قاسىم-جومارت توقايەۆ مۇعالىمدەر كوپ ۋاقىتىن جۇمسايتىن كۇندەلىكتى كۇيبەڭ شارۋانى جاساندى ينتەللەكت ارقىلى اۆتوماتتاندىرۋدىڭ ماڭىزىنا نازار اۋداردى.