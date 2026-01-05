پرەزيدەنت سۇحباتى شاعىن جولداۋعا ۇقسايدى - ساياساتتانۋشى
استانا. KAZINFORM - ساياساتتانۋشى دانيار اشىمبايەۆ مەملەكەت باسشىسى قاسىم-جومارت توقايەۆتىڭ «Turkistan» گازەتىنە بەرگەن سۇحباتىنا وراي پىكىر ءبىلدىردى
- پرەزيدەنتتىڭ داستۇرگە اينالعان قاڭتارداعى سۇحباتى (ءۇشىنشى رەت) شاعىن جولداۋعا ۇقسايدى. توقايەۆ وتكەن جىلدىڭ جەتىستىكتەرى تۋرالى ايتىپ، بولاشاققا جوسپار قويادى جانە سونىمەن قاتار سىنعا جاۋاپ بەرەدى. سۇراق-جاۋاپ فورماتى مەملەكەت باسشىسىنىڭ تۇلعاسىن ءبىرشاما كەڭىرەك تانۋعا مۇمكىندىك بەرەدى. جان-جاقتى الىپ قاراعاندا، توقايەۆ پرەزيدەنتتىكتى بارىنشا اۋىر جۇمىس رەتىندە قابىلدايدى. ءبىراق ول بۇل مىندەتتى ءوزىنىڭ مەملەكەتتىك كوزقاراسى مەن ەلدىڭ نەگىزگى ماسەلەلەرىن، ەكونوميكاسىن، مەنتاليتەتىن جانە باسقارۋ جۇيەسىن تەرەڭ ءتۇسىنۋى ارقىلى تابىستى اتقارىپ كەلەدى. پرەزيدەنت ءوز اتىنا ايتىلعان سىندى كاسىبي ەمەس ءارى بىلىكسىز دەپ ەسەپتەيدى. ول حالىق پەن بيزنەس-ەليتا جوعارى مۇراتتارعا ساي بولۋى ءۇشىن ولاردىڭ مەنتاليتەتى مەن ادەپ نورمالارىن تۇبەگەيلى جاڭارتۋعا نيەتتى. توقايەۆ رەفورماتور كوشباسشىنىڭ قوعام تاراپىنان تۇسىنبەۋشىلىك پەن قابىلداماۋ سىندى باعىتىنا قارسى تۇرۋداعى اسا ماڭىزدى ءرولىن اتاپ ءوتتى، - دەپ جازادى ساياساتتانۋشى Telegram-پاراقشاسىندا.
ونىڭ اتاپ وتۋىنشە، پرەزيدەنت سۇحباتىنىڭ ەداۋىر بولىگىن سالىق رەفورماسىنىڭ جانە «تاريفتى ينۆەستيتسياعا ايىرباستاۋ» باعدارلاماسىنىڭ ماڭىزىنا ارنادى. مەملەكەت باسشىسىنىڭ پايىمىنشا، جاڭا سالىق كودەكسى، ءبىرىنشى كەزەكتە، قازىرگى زامانعى قوعامدىق كەلىسىمشارت سانالادى. وندا سالىقتار اۋىرتپالىق رەتىندە قابىلدانباۋى ءتيىس. ەكىنشىدەن، بۇل - تۇراقتى ەكونوميكالىق وسىمگە قول جەتكىزۋ قۇرالى. بۇل رەتتە ءسوز لوگيستيكا، اۋىل شارۋاشىلىعى، تۋريزم، سيفرلاندىرۋ، اتوم ەنەرگەتيكاسى جانە پرەزيدەنت جوعارى باعالايتىن جاساندى ينتەللەكتتى دامىتۋ تۋرالى بولىپ وتىر.
- تاريفتىك ساياسات تۋرالى ايار بولساق، وندا توقايەۆ ەنەرگەتيكالىق جانە كوممۋنالدىق سەكتورلاردىڭ ينۆەستيتسيالىق تارتىمدىلىعىن جاقسارتۋدىڭ تۇبەگەيلى ماڭىزدىلىعى تۋرالى پىكىردى قولدايدى. ونىڭ ايتۋىنشا، تومەن تاريفتەردەن، ارزان ەنەرگيادان جانە جانار-جاعارمايدان حالىق ەمەس، وليگارحتار، ءىرى بيزنەس پەن دەلدالدار پايدا كورەدى. سونىمەن قاتار، «ەلىمىز لاجسىزدان كورشى ەلدەرگە ارزان جانار-جاعارمايدىڭ كولەڭكەلى جەتكىزۋشىسىنە اينالىپ، ولاردىڭ ەكونوميكالارىن قولداپ وتىر». سوندىقتان تاريفتەردىڭ كوتەرىلۋى - بۇل دۇرىس، ادال ەكونوميكاعا قاراي ازاپتى قادام، - دەدى دانيار اشىمبايەۆ.
ساياسات تانۋشىنىڭ ايتۋىنشا، پرەزيدەنت قاڭتار وقيعاسى تاقىرىبىنا توقتالىپ، «توڭكەرىس» جاساۋعا ابدەن ماشىقتانعان مامانداردىڭ جەتەكشىلىگىمەن تارتىپسىزدىكتى ۇيىمداستىرۋشىلار ۇكىمەتتىڭ جانار- جاعارماي باعاسىن ءوسىرۋ تۋرالى شەشىمىن جەلەۋ ەتكەنىنە، ادامداردى جاپپاي شەرۋگە شىعۋعا يتەرمەلەگىنە نازار اۋدارتادى.
- بۇل جولى پرەزيدەنت سىرتقى ساياسات ماسەلەلەرىنە كوپ كوڭىل بولمەگەنىمەن ەلدىڭ قورعانىس قابىلەتىنە قاتىستى ماسەلەگە ۋاقىت ارنادى. توقايەۆ ارمياعا باعىتتالعان سىنعا قارسى قاتاڭ پىكىر ءبىلدىرىپ، «تانىمالدىققا ۇمتىلعان كەيبىر بلوگەرلەر اسكەردەگى شىنايى احۋالعا مۇلدەم جاناسپايتىن ءسوز تاراتىپ جۇرگەنىن» ايتتى. مەملەكەت باسشىسى پۋتين مەن نازاربايەۆ اڭگىمەلەسۋى بارىسىندا نە ايتىلعانى قىزىقتىرمايتىندىعىن ءتۇسىندىردى. توقايەۆتىڭ ايتۋىنشا، بيلىك ءترانزيتى تۋرالى ايتۋعا ءالى ەرتە. ءبىراق، وسى جىل «تاعدىرشەشتى» بولادى. ءسوز وسى جىلدىڭ سوڭىنا قاراي ءوتۋى ىتيمال كونستيتۋتسيالىق رەفورما جونىندەگى رەفەرەندۋم جايىندا بولىپ وتىر. كوشباسشىنىڭ ءرولى مەن جاۋاپكەرشىلىگى تۋرالى ءسوز باستاعان پرەزيدەنت ونى شىناي پاتريوتيزم تۋرالى ساۋالمەن اياقتادى. ونىڭ پايىمىنشا، «وتانشىل بولۋ - تۋعان ەلىڭنىڭ، وتباسىڭنىڭ يگىلىگى ءۇشىن ايانباي ەڭبەك ەتۋ»، - دەدى دانيار اشىمبايەۆ.
ايتا كەتەيىك، بۇگىن «Turkistan» گازەتىندە مەملەكەت باسشىسى قاسىم-جومارت توقايەۆتىڭ اتالعان باسىلىمنىڭ باس رەداكتورى، بەلگىلى اقىن، پۋبليتسيست باۋىرجان باباجان ۇلىنا بەرگەن كەڭ كولەمدى سۇحباتى جاريالاندى.