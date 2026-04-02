15:59, 02 - ءساۋىر 2026 | GMT +5
پرەزيدەنت سبەربانكتىڭ باسقارما ءتوراعاسى گەرمان گرەفتى قابىلدادى
استانا. KAZINFORM - مەملەكەت باسشىسى قاسىم-جومارت توقايەۆ سبەربانكتىڭ باسقارما ءتوراعاسى گەرمان گرەفتى قابىلدادى. بۇل تۋرالى اقوردا ءمالىم ەتتى.
- كەزدەسۋدە بانك سالاسىن دامىتۋدىڭ وزەكتى ماسەلەلەرى، قازىرگى گەوساياسي جاعدايدىڭ ايماق ەلدەرى ەكونوميكاسىنا اسەرى، سونداي-اق قارجى سەكتورىندا سيفرلىق شەشىمدەر مەن جاساندى ينتەللەكتىنى قولدانۋ پەرسپەكتيۆاسى تالقىلاندى، - دەلىنگەن حابارلامادا.
بۇعان دەيىن مەملەكەت باسشىسى عىلىم جانە جوعارى ءبىلىم ءمينيسترى ساياسات نۇربەكتى قابىلدادى. پرەزيدەنتكە ۆەدومستۆو قىزمەتىنىڭ باسىم باعىتتارى مەن عىلىم جانە جوعارى ءبىلىم سالالارىنداعى ستراتەگيالىق باستامالاردى جۇزەگە اسىرۋ بارىسى باياندالدى.