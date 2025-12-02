پرەزيدەنت «سامۇرىق- قازىنا» باسشىسىن قابىلداپ، قور جۇمىسىنا قاتىستى تاپسىرما بەردى
استانا. KAZINFORM - پرەزيدەنت «سامۇرىق- قازىنا» اكتسيونەرلىك قوعامىنىڭ باسقارما ءتوراعاسى نۇرلان جاقىپوۆتى قابىلدادى. بۇل تۋرالى اقوردانىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى حابارلادى.
مەملەكەت باسشىسىنا قوردىڭ بيىل اتقارعان جۇمىسىنىڭ ناتيجەلەرى تۋرالى مالىمەت بەرىلدى.
نۇرلان جاقىپوۆ قور توبىنىڭ ينۆەستيتسيالىق پورتفەلىندە جالپى سوماسى 53 تريلليون تەڭگە بولاتىن 130 عا جۋىق جوبا بار ەكەنىن ايتتى.
سونىڭ ىشىندە وسى جىلى CASPI BITUM زاۋىتىنىڭ قۋاتىن ارتتىرۋ، 50 م ۆت-تىق كۇن ەلەكتر ستانساسى جانە كەندىرلى ەلدى مەكەنىندە سۋ تۇشىتاتىن زاۋىت سالۋ جوبالارى جۇزەگە اسىرىلدى.
جىل سوڭىنا دەيىن 1,1 تريلليون تەڭگەگە 9 ءىرى جوبانى اياقتاپ، پايدالانۋعا بەرۋ جوسپارلانىپ وتىر.
جەتىسۋ وبلىسىنداعى 84 ەلدى مەكەنگە كوگىلدىر وتىن جەتكىزەتىن تالدىقورعان - ءۇشارال ماگيسترالدى گاز قۇبىرىنىڭ، اقتاۋداعى كونتەينەر حابى مەن الماتىداعى Zhetysu لوگيستيكالىق تەرمينالىنىڭ، سونداي-اق Sany Re كومپانياسىمەن بىرلەسە جەل گەنەراتورلارىنا ارنالعان قوندىرعىلار شىعاراتىن زاۋىتتىڭ ىسكە قوسىلعانى جونىندە مالىمەت بەردى.
بيىل ون ايدا «سامۇرىق- ەنەرگو» ا ق ساعاتىنا 31 ميلليارد ك ۆت ەلەكتر ەنەرگياسىن ءوندىردى. بۇل قازاقستانداعى جالپى ءوندىرىستىڭ 31 پايىزىن قۇرايدى. «سامۇرىق- ەنەرگو» ا ق قۇرامىنا كىرەتىن ەلەكتر ستانسالارىنىڭ قۋاتى 7845 م ۆ ت-قا جەتتى.
2023-2025 -جىلدار ارالىعىندا الەۋمەتتىك جوبالاردى قولداۋعا جانە قايىرىمدىلىق شارالارىنا 1,5 تريلليون تەڭگە بولىنگەن. بۇل قارجى مەديتسينالىق نىساندارعا، سونداي-اق 55 وڭالتۋ ورتالىعىنىڭ، 31 ينكليۋزيا كابينەتىنىڭ، 18 سپورت كەشەنىنىڭ، مادەني جانە ءبىلىم بەرۋ مەكەمەلەرىنىڭ قۇرىلىسىنا جۇمسالدى.
«تازا قازاقستان» باستاماسى اياسىندا 5,8 ميلليون ءتۇپ تال ەگىلدى.
«سامۇرىق- قازىنا» اكسيونەرلىك قوعامىنىڭ وتاندىق بيزنەستى وركەندەتۋگە قاتىستى باستامالارى تۋرالى باياندادى.
مەملەكەت باسشىسى قور جۇمىسىنىڭ تيىمدىلىگىن ارتتىرۋ، ينۆەستيتسيالىق جوبالاردى ساپالى ىسكە اسىرۋ جانە ۇلتتىق اكتيۆتەردىڭ ۇزاق مەرزىمدى ورنىقتى دامۋىن قامتاماسىز ەتۋ بويىنشا ءبىرقاتار تاپسىرما بەردى.
ايتا كەتەلىك جوعارى اۋديتورلىق پالاتاسى «سامۇرىق- قازىنا» ا ق مەن ەنشىلەس ۇيىمدارىندا مەملەكەتتىك اكتيۆتەردىڭ پايدالانىلۋ تيىمدىلىگىنە اۋديت جۇرگىزىپ، ستراتەگيالىق باسقارۋ جۇيەسىنىڭ جاعدايىن باعالاعان ەدى.