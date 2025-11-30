پرەزيدەنت سادىر جاپاروۆتى جوگوركۋ كەنەش سايلاۋىنىڭ تابىستى وتۋىمەن قۇتتىقتادى
استانا. KAZINFORM - پرەزيدەنت قاسىم-جومارت توقايەۆ سادىر جاپاروۆتى قىرعىز رەسپۋبليكاسى جوگوركۋ كەنەشى سايلاۋىنىڭ تابىستى وتۋىمەن قۇتتىقتادى، دەپ حابارلايدى اقوردا.
مەملەكەت باسشىسى بۇل ايتۋلى ساياسي وقيعانىڭ ناتيجەسى قىرعىزستاندى ودان ءارى دامىتۋ جولىنداعى ستراتەگيالىق مىندەتتى ورىنداۋدىڭ باتىل قادامى سانالاتىنىن اتاپ ءوتتى.
- پارلامەنت سايلاۋى ءسىزدىڭ قۋاتتى ءارى وركەندەگەن ەل قۇرۋ باعدارىڭىز حالىقتىڭ جاپپاي قولداۋىنا يە بولعانىن كورسەتتى. ستراتەگيالىق سەرىكتەستىك پەن وداقتاستىق سيپاتىنداعى قازاق-قىرعىز قاتىناستارى قارقىندى دامىپ كەلەدى. عاسىرلاردان تامىر تارتاتىن دوستىعىمىزعا، تاتۋ كورشىلىك بايلانىسقا جانە ءوزارا قولداۋعا ارقا سۇيەي وتىرىپ، جەتىستىكتەرىمىزدى ەسەلەي تۇسەتىنىمىزگە ءارى قازاقستان مەن قىرعىزستان اراسىنداعى ىنتىماقتاستىقتى جاڭا دەڭگەيگە شىعاراتىنىمىزعا سەنىمدىمىن، - دەپ جازدى پرەزيدەنت.
قاسىم-جومارت توقايەۆ سادىر جاپاروۆتىڭ باۋىرلاس قىرعىز حالقىنىڭ يگىلىگى جولىنداعى جاۋاپتى مەملەكەتتىك قىزمەتىنە تولايىم تابىس تىلەدى.
