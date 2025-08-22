پرەزيدەنت سادىر جاپاروۆتى «التىن قىران» وردەنىمەن ماراپاتتادى
بىشكەك. KAZINFORM - مەملەكەت باسشىسى قىرعىز رەسپۋبليكاسىنىڭ پرەزيدەنتى سادىر جاپاروۆتى «التىن قىران» وردەنىمەن ماراپاتتادى. بۇل تۋرالى اقوردا ءمالىم ەتتى.
پرەزيدەنت قاسىم-جومارت توقايەۆ ماراپاتتاۋ راسىمىندە سادىر جاپاروۆتى قىرعىز حالقىن العا باستاپ كەلە جاتقان ناعىز كوشباسشى، بىلىكتى ساياساتكەر دەپ بىلەتىنىن ايتتى.
- قىرعىزستاندى كوركەيتۋ جولىنداعى قاجىرلى ەڭبەگىڭىزدى جوعارى باعالايمىز. ساليقالى ساياساتىڭىزدىڭ ارقاسىندا ەلىڭىز دامۋدىڭ جاڭا كەزەڭىنە قادام باستى. قىرعىز ەكونوميكاسى جوعارى قارقىنمەن دامىپ كەلەدى. ءوزىڭىزدىڭ باستاماڭىزبەن ءتۇرلى سالادا تىڭ، ءىرى جوبالار جۇزەگە اسىرىلىپ جاتىر. الەۋمەتتىك سالادا، عىلىم-ءبىلىم جۇيەسىندە اۋقىمدى وزگەرىستەر جاسالۋدا. مۇنىڭ بارلىعى قىرعىز ەلىنىڭ ەكونوميكاسىن نىعايتىپ، حالىقارالىق ساحناداعى ابىروي-بەدەلىن ارتتىرا تۇسەتىنى ءسوزسىز. ءسىزدىڭ كورەگەن قادامدارىڭىز ايماقتاعى بەيبىتشىلىك پەن تۇراقتىلىقتى نىعايتۋعا سەپتىگىن تيگىزدى. پاراساتتى باسشىلىعىڭىزبەن باۋىرلاس قىرعىز جۇرتى بۇدان دا بيىك بەلەستەردى باعىندىرا بەرەتىنىنە كامىل سەنەمىن، - دەدى قاسىم-جومارت توقايەۆ.
مەملەكەت باسشىسى قازاقستاندا ءبىر تۋعان باۋىرلاس ەل رەتىندە قىرعىزستاننىڭ بارلىق جەتىستىكتەرىنە شىن جۇرەكتەن قۋاناتىنىن جەتكىزدى.
- قازاق پەن قىرعىز - ەجەلدەن ەنشىسى ءبىر، اعايىندى حالىقتار، سالت-ءداستۇرى مەن تاريحى ورتاق ەلدەر. ءبىزدىڭ ءتىلىمىز بەن ءدىلىمىز، اتىمىز بەن زاتىمىز - ۇقساس. بۇگىندە ەلدەرىمىز اراسىندا ءوزارا سەنىم مەن سىيلاستىققا نەگىزدەلگەن قارىم-قاتىناس ورناعان. وداقتاستىق رۋحىنداعى بايلانىسىمىز نىعايىپ كەلەدى. قوس مەملەكەتتىڭ ستراتەگيالىق ارىپتەستىگى قارقىندى دامىپ جاتىر. ءسىز بۇل ىسكە ولشەۋسىز ۇلەس قوسىپ جاتسىز. بىرلەسكەن كۇش-جىگەرىمىزدىڭ ارقاسىندا قازاق-قىرعىز ىقپالداستىعى جاڭا قارقىن الدى. ستراتەگيالىق ارىپتەستىكتى تەرەڭدەتۋگە باعىتتالعان تىڭ باستامالار كوتەرىلدى. مەملەكەتتەرىمىزدىڭ مۇددەسىنە ساي جاڭا ورتاق جوبالار قولعا الىندى. ماڭىزدى باستامالار قوس حالىققا ءتان شىنايى باۋىرلاستىقتى كورسەتىپ، دوستىعىمىزدى ودان ءارى بەكەمدەي تۇسەدى دەپ سانايمىن. قازىرگى الماعايىپ كەزەڭدە وسى ىنتىماعىمىزدى كۇشەيتۋدىڭ ايرىقشا ءمانى بار. سەبەبى، ءبىزدىڭ مىزعىماس بىرلىگىمىز - باعا جەتپەس بايلىعىمىز. قىرعىزدىڭ زالقار اقىنى توقتاعۇل ساتىلعانوۆتىڭ «جاقسى ادامنىڭ بەلگىسى - ەل قامى ءۇشىن كۇيىنەر» دەگەن ءسوزى بار. ءسىز قىرعىز ەلىن وركەندەتۋ جولىندا تاباندى ەڭبەك ەتىپ، حالقىڭىزعا ادال قىزمەت ەتىپ كەلەسىز. سونداي- اق حالىقتارىمىز اراسىنداعى دوستىق قارىم-قاتىناستى نىعايتا تۇسۋگە وراسان زور ەڭبەك ءسىڭىرىپ جاتسىز. مۇنى بارشا قازاق جۇرتى جاقسى بىلەدى. وسىعان وراي، مەن ءسىزدى قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ ەڭ جوعارى مەملەكەتتىك ناگراداسى - «التىن قىران» وردەنىمەن ماراپاتتاۋ تۋرالى شەشىم قابىلدادىم. بۇل ناگرادا - قازاق ەلىنىڭ سىزگە جانە بۇكىل قىرعىز حالقىنا دەگەن ەرەكشە قۇرمەتى مەن شىنايى العىسىنىڭ رياسىز بەلگىسى، - دەدى پرەزيدەنت.
سادىر جاپاروۆ قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ جوعارى مەملەكەتتىك ناگراداسىمەن ماراپاتتاعانى ءۇشىن قاسىم- جومارت توقايەۆقا جانە قازاق حالقىنا العىس ايتىپ، مۇنى قىرعىز ەلىنە كورسەتىلگەن سىي-قۇرمەتتىڭ بەلگىسى رەتىندە قابىل العانىن جەتكىزدى. سونداي-اق بۇل ەكى ەلدىڭ ستراتەگيالىق سەرىكتەستىگى مەن وداقتاستىعىنىڭ جوعارى دەڭگەيىن ايقىندايتىنىن اتاپ ءوتىپ، ۋاقىتتىڭ بارلىق سىنىنان وتكەن ىنتىماقتاستىقتىڭ الداعى كەزەڭدە دە نىعايا بەرەتىنىنە سەنىم ءبىلدىردى.
ەسكە سالا كەتەيىك، بۇعان دەيىن كەلىسسوزدەر قورىتىندىسى بويىنشا قازاقستان مەن قىرعىزستان مەملەكەتتەرى باسشىلارىنىڭ بىرلەسكەن مالىمدەمەسى قابىلداندى.