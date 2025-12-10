پرەزيدەنت سۋ جانە دەنساۋلىق ساقتاۋ تۋرالى حاتتامانى راتيفيكاتسيالاۋدى ماقۇلدادى
استانا. KAZINFORM - مەملەكەت باسشىسى «1992-جىلعى شەكاراارالىق سۋ ارنالارى مەن حالىقارالىق كولدەردى قورعاۋ جانە پايدالانۋ جونىندەگى كونۆەنسياعا سۋ جانە دەنساۋلىق پروبلەمالارى تۋرالى حاتتامانى راتيفيكاتسيالاۋ تۋرالى» قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ زاڭىنا قول قويدى.
بۇل تۋرالى اقوردانىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى حابارلادى.
زاڭنىڭ ءماتىنى باسپا سوزدە جاريالانادى.
ايتا كەتەيىك، ء ماجىلىس دەپۋتاتتارى «شەكاراارالىق سۋ ارنالارى مەن حالىقارالىق كولدەردى قورعاۋ جانە پايدالانۋ جونىندەگى 1992-جىلعى كونۆەنسياعا سۋ جانە دەنساۋلىق پروبلەمالارى تۋرالى حاتتامانى راتيفيكاتسيالاۋ تۋرالى» زاڭدى قابىلداعانىن جازعان بولاتىنبىز.
حاتتاما 1999-جىلى 17-ماۋسىمدا لوندوندا قابىلدانعان. ماقساتى - سۋ رەسۋرستارىن ورنىقتى باسقارۋ ەسەبىنەن حالىقتىڭ دەنساۋلىعىن قورعاپ، ءال-اۋقاتىن ارتتىرۋ، سۋمەن بايلانىستى اۋرۋلاردىڭ تارالۋ دارەجەسىن بولعىزباۋ جانە شەكتەۋ.
قازاقستان بۇل حاتتامانى راتيفيكاتسيالاۋ ارقىلى موينىنا مىنانداي مىندەتتەمەلەر الادى:
- سۋمەن جابدىقتاۋ، سانيتاريا، گيگيەنا جانە دەنساۋلىق ساقتاۋ بويىنشا ناقتى جانە ولشەنەتىن نىسانالى كورسەتكىشتەردى بەلگىلەۋ؛
- سۋمەن بايلانىستى اۋرۋلاردى قاداعالاۋ جانە ولاردىڭ ەرتە الدىن الۋ جۇيەسىن قۇرىپ، جەتىلدىرۋ؛
- توتەنشە جاعدايلار كەزىندەگى ءىس-قيمىل جوسپارلارىن ازىرلەۋ؛
- حالىقتى قولدانىستاعى سانيتاريالىق- گيگيەنالىق تالاپتارعا ساي سۋمەن قامتاماسىز ەتۋ باعىتىنداعى ءوزارا ءىس-قيمىلدى كۇشەيتۋ؛
- شەشىم قابىلداۋ پروتسەسىنە جۇرتشىلىقتى تارتۋ جانە سۋ شارۋاشىلىعى قىزمەتىنىڭ بارلىق كەزەڭىندە حالىقتىڭ حاباردار بولۋىن ارتتىرۋ؛
- سۋ رەسۋرستارىن قورعاۋ جانە پايدالانۋ، سانيتاريا جانە دەنساۋلىق ساقتاۋ سالاسىنداعى حالىقارالىق ىنتىماقتاستىقتى دامىتۋ.
سونداي-اق، بۇل حاتتامانىڭ راتيفيكاتسياسى قازاقستان ءۇشىن قاۋىپسىز اۋىزسۋ دايىنداۋ، سارقىندى سۋدى كادەگە جاراتۋ سالاسىنداعى وزىق تەحنولوگيالار مەن بىلىمگە جولا اشادى.
