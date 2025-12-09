پرەزيدەنت رەسەيدىڭ قازاقستانداعى ەلشىسى الەكسەي بوروداۆكيندى قابىلدادى
استانا. KAZINFORM - قاسىم-جومارت توقايەۆ رەسەيدىڭ قازاقستانداعى ەلشىسى الەكسەي بوروداۆكيندى قابىلدادى. بۇل تۋرالى اقوردانىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى حابارلادى.
مەملەكەت باسشىسى بىرلەسكەن كۇش-جىگەردىڭ ارقاسىندا قازاقستان مەن رەسەي اراسىنداعى كوپجوسپارلى ىنتىماقتاستىق بارلىق باعىتتا دامىپ، ساياسي ديالوگ بۇرىن-سوڭدى بولماعان قارقىندى سيپات العانىن اتاپ ءوتتى.
قازاقستان پرەزيدەنتى جۋىردا رەسەي فەدەراتسياسىنا جاساعان مەملەكەتتىك ساپارىنىڭ جانە ۆلاديمير پۋتينمەن جۇرگىزگەن كەلىسسوزدەردىڭ تابىستى وتكەنىنە باسا نازار اۋدارىپ، ونىڭ ناتيجەسى جان-جاقتى ستراتەگيالىق سەرىكتەستىك جانە وداقتاستىق قارىم-قاتىناستارعا ايتارلىقتاي سەرپىن بەرگەنىنە توقتالدى.
ايتا كەتەيىك، پرەزيدەنت قاسىم-جومارت توقايەۆ حاتتا رەسەيگە جاساعان مەملەكەتتىك ساپارىنىڭ قورىتىندىسى بويىنشا ۆلاديمير پۋتينگە ريزاشىلىعىن ءبىلدىردى.