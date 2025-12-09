ق ز
ترەند:
ق ر پرەزيدەنتىنىڭ تەلەراديوكەشەنى
    15:50, 09 - جەلتوقسان 2025 | GMT +5

    پرەزيدەنت رەسەيدىڭ قازاقستانداعى ەلشىسى الەكسەي بوروداۆكيندى قابىلدادى

    استانا. KAZINFORM - قاسىم-جومارت توقايەۆ رەسەيدىڭ قازاقستانداعى ەلشىسى الەكسەي بوروداۆكيندى قابىلدادى. بۇل تۋرالى اقوردانىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى حابارلادى.

    п
    Фото: Акорда

    مەملەكەت باسشىسى بىرلەسكەن كۇش-جىگەردىڭ ارقاسىندا قازاقستان مەن رەسەي اراسىنداعى كوپجوسپارلى ىنتىماقتاستىق بارلىق باعىتتا دامىپ، ساياسي ديالوگ بۇرىن-سوڭدى بولماعان قارقىندى سيپات العانىن اتاپ ءوتتى.

    قازاقستان پرەزيدەنتى جۋىردا رەسەي فەدەراتسياسىنا جاساعان مەملەكەتتىك ساپارىنىڭ جانە ۆلاديمير پۋتينمەن جۇرگىزگەن كەلىسسوزدەردىڭ تابىستى وتكەنىنە باسا نازار اۋدارىپ، ونىڭ ناتيجەسى جان-جاقتى ستراتەگيالىق سەرىكتەستىك جانە وداقتاستىق قارىم-قاتىناستارعا ايتارلىقتاي سەرپىن بەرگەنىنە توقتالدى.

    ايتا كەتەيىك، پرەزيدەنت قاسىم-جومارت توقايەۆ حاتتا رەسەيگە جاساعان مەملەكەتتىك ساپارىنىڭ قورىتىندىسى بويىنشا ۆلاديمير پۋتينگە ريزاشىلىعىن ءبىلدىردى.

    Күнсұлтан Отарбай
    رەداكتورى
