پرەزيدەنت رەسەي مەن ۋكراينا كەلىسسوزدەرىنە قاتىستى قازاقستاننىڭ ۇستانىمىن ءبىلدىردى
استانا. KAZINFORM - قازاقستان پرەزيدەنتى قاسىم-جومارت توقايەۆ رەسەي مەن ۋكراينا اراسىنداعى كەلىسسوزدەرگە قاتىستى ەلىمىزدىڭ ۇستانىمىن ايتتى.
Tengrinews.kz سايتىنىڭ جازۋىنشا، بۇل ساۋال مەملەكەت باسشىسىنا ب ۇ ۇ باس اسسامبلەياسىنىڭ 80-سەسسياسى اياسىندا قويىلعان. پرەزيدەنت توقايەۆ قازاقستاننىڭ بۇل قاقتىعىستا دەلدال ەمەستىگىن جانە ءوزىن ولاي سانامايتىنىن اتاپ ءوتتى.
«قازاقستان اسكەري قاقتىعىستا ارااعايىن ەمەس جانە ءوزىن ولاي سانامايدى. مەنىڭ ويىمشا، ەكى تاراپ تا بارلىق داۋلى ماسەلەلەر بويىنشا ديالوگ جۇرگىزۋگە قابىلەتتى. ۇنەمى ايتاتىنىمداي، ۋكراين داعدارىسى اسا كۇردەلى، ونى جەڭىل-جەلپى قاراستىرۋعا بولمايدى»، - دەدى قاسىم-جومارت توقايەۆ.
ونىڭ ايتۋىنشا، اسكەري ءىس-قيمىلداردىڭ جالعاسۋىنا بايلانىستى اۋماقتىق، تاريحي، ۇلتتىق، تىلدىك جانە ساياسي سيپاتتاعى كوپتەگەن ماسەلەلەر قاباتتاسىپ جاتىر.
«ءيا، اۋماقتىق ماسەلە - ەڭ باستىسى ءارى ەڭ كۇردەلىسى. ءبىراق ونى كەلىسسوزدەر ۇستەلىندە شەشۋ ازىرگە مۇمكىن بولماي تۇر. ويتكەنى تاريحي تاقىرىپتارعا قاتىستى پىكىرتالاستار (كيەۆ ءرۋسى، اۋماقتىق «سىيلىقتار»، ۋكراين مەملەكەتتىلىگى جانە تاعى باسقالار) قاتار ءجۇرىپ جاتىر. بۇل ماسەلەدە ءارتۇرلى، سونىڭ ىشىندە ەرەكشە ءارى توسىن پىكىرلەر ايتىلۋدا. سوعان قاراماستان كەلىسسوزدەردى جالعاستىرا بەرۋ قاجەت. مۇنى مەن ب ۇ ۇ- داعى سوزىمدە دە ايتتىم»، - دەدى مەملەكەت باسشىسى.
پرەزيدەنت ەكى ەل باسشىلارى قازاقستانعا كەلىپ، كەزدەسۋ وتكىزۋگە نيەت بىلدىرسە، ەلىمىز بارلىق قاجەتتى جاعدايدى جاساۋعا دايىن ەكەنىن مالىمدەدى.
«ءبىراق ەڭ باستىسى - جوعارى دەڭگەيدەگى كەزدەسۋلەر ءارقاشان ديپلوماتتار مەن وزگە دە قىزمەتتەردىڭ اۋقىمدى دايىندىق جۇمىسىنان كەيىن وتەدى. اسكەري قيمىلدار جالعاسىپ جاتقاندا، كۇن تارتىبىندەگى نەگىزگى ماسەلەلەر بويىنشا قايشىلىقتار بار كەزدە ناقتى ناتيجە كۇتۋدىڭ ءوزى، شىن مانىندە، ورىندالمايتىن ءۇمىت»، - دەدى قاسىم-جومارت توقايەۆ.
مەملەكەت باسشىسى ءوز سوزىندە قازاقستاننىڭ ۇستانىمىن دا ناقتىلادى.
«ءبىز رەسەي مەن ۋكراينا اراسىنداعى جوعارى دەڭگەيدەگى تىكەلەي كەلىسسوزدەردىڭ باستالعانىن قولدايمىز. ءبىراق وعان دەيىن ءوزارا تۇسىنىستىككە قول جەتكىزۋ ءۇشىن الدىن الا دايىندىق قاجەت. قازاقستان ارااعايىن بولماسا دا، قاجەت بولعان جاعدايدا، كەلىسسوزدەر مەن كەزدەسۋلەرگە الاڭ ۇسىنۋعا دايىن»، - دەدى پرەزيدەنت.
ەسكە سالا كەتەيىك، بۇعان دەيىن قاسىم-جومارت توقايەۆ پەن ۆلاديمير زەلەنسكي نيۋ-يوركتە – ب ۇ ۇ باس اسسامبلەياسىنىڭ 80-سەسسياسى اياسىندا كەزدەسكەن بولاتىن. ۋكراينا باسشىسى ەلىندەگى اسكەري جاعداي جونىندە ءوز ۇستانىمىن جەتكىزسە، قازاقستان پرەزيدەنتى قاقتىعىستى توقتاتۋ جولدارىن ىزدەۋ ءۇشىن ديپلوماتيالىق جۇمىستى جالعاستىرۋ قاجەتتىگىن اتاپ ءوتتى.
كەيىن Fox News-كە بەرگەن سۇحباتىندا زەلەنسكي رەسەي پرەزيدەنتىمەن قازاقستاندا كەزدەسۋگە دايىن ەكەنىن مالىمدەدى.