پرەزيدەنت رەسەي فەدەراتسياسىنىڭ سىرتقى ىستەر ءمينيسترى سەرگەي لاۆروۆتى قابىلدادى
استانا. KAZINFORM - قاسىم-جومارت توقايەۆ رەسەيدىڭ سىرتقى ساياسات ۆەدومستۆوسىنىڭ باسشىسىنا ءىلتيپات ءبىلدىرىپ، قازاقستان مەن رەسەي اراسىنداعى قارىم-قاتىناس ستراتەگيالىق سەرىكتەستىك جانە وداقتاستىق رۋحىندا دامىپ كەلە جاتقانىن اتاپ ءوتتى، دەپ حابارلايدى اقوردانىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى.
پرەزيدەنت بۇعان دەيىن جوعارى دەڭگەيدە قول جەتكىزىلگەن ۋاعدالاستىقتاردى ناقتى جۇزەگە اسىرۋدىڭ، سونداي-اق ساۋدا-ەكونوميكالىق، ينۆەستيتسيالىق جانە مادەني-گۋمانيتارلىق بايلانىستاردى ودان ءارى نىعايتۋدىڭ ماڭىزدى ەكەنىن ايتتى.
كەزدەسۋدە رەسەي پرەزيدەنتى ۆلاديمير پۋتيننىڭ مامىر ايىنىڭ سوڭىندا قازاقستانعا جاسايتىن ساپارىنا دايىندىق ماسەلەسىنە ەرەكشە نازار اۋدارىلدى.
مەملەكەت باسشىسى استانا اتالعان ۋاقيعاعا ايرىقشا ءمان بەرىپ وتىرعانىن جەتكىزدى.
- بۇل ساپاردى بيىلعى ەكىجاقتى كۇن ءتارتىبىنىڭ ەڭ نەگىزگى ءىس-شاراسى رەتىندە قاراستىرامىز. ەكى ەلدىڭ وداقتاستىق قاتىناستارىن ىلگەرىلەتۋدە اتالعان ساپار ماڭىزدى ءرول اتقارادى دەپ سەنەمىز، - دەدى قاسىم-جومارت توقايەۆ.
سەرگەي لاۆروۆ مەملەكەت باسشىسىنا رەسەي پرەزيدەنتىنىڭ ساپارىنا ازىرلىك بارىسى تۋرالى اقپارات بەردى.
سونىمەن قاتار قازاقستان مەن رەسەي اراسىنداعى كوپ جوسپارلى ىنتىماقتاستىقتىڭ باستى ماسەلەلەرى ۇكىمەتتەر مەن سىرتقى ىستەر مينيسترلىكتەرى دەڭگەيىندە پىسىقتالىپ جاتقانىنا توقتالدى.
قاسىم-جومارت توقايەۆ پەن سەرگەي لاۆروۆ حالىقارالىق جانە ايماقتىق كۇن تارتىبىندەگى وزەكتى ماسەلەلەر جونىندە پىكىر الماستى.
