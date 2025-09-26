18:15, 26 - قىركۇيەك 2025 | GMT +5
پرەزيدەنت ەرمەك كوشەربايەۆقا ەكونوميكالىق ديپلوماتيانى كۇشەيتۋدى تاپسىردى
استانا. KAZINFORM - مەملەكەت باسشىسى جاڭادان تاعايىندالعان سىرتقى ىستەر ءمينيسترى ەرمەك كوشەربايەۆتى قابىلدادى. بۇل تۋرالى اقوردا ءمالىم ەتتى.
- كەزدەسۋدە پرەزيدەنت قاسىم-جومارت توقايەۆ تەڭگەرىمدى سىرتقى ساياساتتى ودان ءارى نىعايتۋ، ۇلتتىق مۇددەمىزدى حالىقارالىق ارەنادا بەلسەندى ىلگەرىلەتۋ، ەكونوميكالىق ديپلوماتيا مەن ينۆەستيتسيالىق سەرىكتەستىكتى كۇشەيتۋ باعىتىندا ناقتى تاپسىرما بەردى، - دەلىنگەن حابارلامادا.
مەملەكەت باسشىسى كوپجاقتى فورماتتاعى ىقپالداستىقتى جانداندىرۋعا، سونداي-اق شەتەلدە قازاقستان ازاماتتارىنىڭ قۇقىعى مەن مۇددەسىن قورعاۋ جۇمىستارىنىڭ تيىمدىلىگىن ارتتىرۋعا ەرەكشە نازار اۋداردى.
ايتا كەتەيىك، پرەزيدەنت الاتاۋ قالاسىنا ارناۋلى مارتەبە بەرۋ تۋرالى جارلىققا قول قويدى.