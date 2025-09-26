ق ز
ق ر پرەزيدەنتىنىڭ تەلەراديوكەشەنى
    18:15, 26 - قىركۇيەك 2025 | GMT +5

    پرەزيدەنت ەرمەك كوشەربايەۆقا ەكونوميكالىق ديپلوماتيانى كۇشەيتۋدى تاپسىردى

    استانا. KAZINFORM - مەملەكەت باسشىسى جاڭادان تاعايىندالعان سىرتقى ىستەر ءمينيسترى ەرمەك كوشەربايەۆتى قابىلدادى. بۇل تۋرالى اقوردا ءمالىم ەتتى.

    Президент Ермек Көшербаевқа экономикалық дипломатияны күшейтуді тапсырды
    Фото: Ақорда

    - كەزدەسۋدە پرەزيدەنت قاسىم-جومارت توقايەۆ تەڭگەرىمدى سىرتقى ساياساتتى ودان ءارى نىعايتۋ، ۇلتتىق مۇددەمىزدى حالىقارالىق ارەنادا بەلسەندى ىلگەرىلەتۋ، ەكونوميكالىق ديپلوماتيا مەن ينۆەستيتسيالىق سەرىكتەستىكتى كۇشەيتۋ باعىتىندا ناقتى تاپسىرما بەردى، - دەلىنگەن حابارلامادا.

    مەملەكەت باسشىسى كوپجاقتى فورماتتاعى ىقپالداستىقتى جانداندىرۋعا، سونداي-اق شەتەلدە قازاقستان ازاماتتارىنىڭ قۇقىعى مەن مۇددەسىن قورعاۋ جۇمىستارىنىڭ تيىمدىلىگىن ارتتىرۋعا ەرەكشە نازار اۋداردى.

    ايتا كەتەيىك، پرەزيدەنت الاتاۋ قالاسىنا ارناۋلى مارتەبە بەرۋ تۋرالى جارلىققا قول قويدى.

    Күнсұлтан Отарбай
    Күнсұлтан Отарбай
    رەداكتورى
