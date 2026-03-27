پرەزيدەنت ەرۆاند يلينسكيگە «قازاقستاننىڭ ەڭبەك ەرى» اتاعىن تاپسىردى
استانا. KAZINFORM - اقوردادا ايگىلى الپينيست ەرۆاند يلينسكيگە جوعارى دارەجەلى ەرەكشەلىك بەلگىسى - «قازاقستاننىڭ ەڭبەك ەرى» اتاعىن سالتاناتتى تۇردە تابىستاۋ ءراسىمى ءوتتى، دەپ حابارلايدى اقوردانىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى.
مەملەكەت باسشىسى قازاقستان مەن الەم الپينيزمىندە اتى اڭىزعا اينالعان تۇلعامەن جۇزدەسكەنىنە قۋانىشتى ەكەنىن جەتكىزدى.
- ءوزىڭىزدىڭ زور قاجىر- قايراتىڭىز بەن اسا جوعارى كاسىبيلىگىڭىزدىڭ ارقاسىندا قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ كوك تۋى جەر شارىنىڭ اسۋ بەرمەس اسقارلارىندا جەلبىرەدى. الەمنىڭ ەڭ بيىك نۇكتەلەرىن باعىندىرعان تاجىريبەلى شىڭعا ورمەلەۋشى، حالىقارالىق تۋرنيرلەردىڭ جەڭىمپازى رەتىندە دۇنيە جۇزىنە داڭقىڭىز جايىلدى. ەۆەرەستكە شىعىپ، بەدەلدى «جەتى شىڭ» كلۋبىنا مۇشە بولعان العاشقى قازاقستاندىق اتاندىڭىز. ءسىزدى ەلىمىزدە الپينيزم مەكتەبىنىڭ نەگىزىن قالاۋشى رەتىندە قۇرمەتتەيدى. وتاندىق مەكتەپ قازاقستاننىڭ جاھاندىق برەندىنە اينالدى. تالاپ مەن ءتارتىپتى قاتار قوياتىن تالانتتى باپكەردەن ءبىر شوعىر الپينيست- سپورتشىلار ءتالىم الدى. ولاردىڭ قاتارىندا الەم رەكوردىن جاڭارتقان، چەمپيون اتانعان، حالىقارالىق الپينيزم قوزعالىسىنىڭ ەليتاسىنا كىرگەن مىقتىلار بارشىلىق. باپكەرلىكپەن شۇعىلدانعان ۋاقىت ىشىندە جۇزدەن استام سپورت شەبەرىن دايارلادىڭىز. شاكىرتتەرىڭىزدىڭ اراسىندا حالىقارالىق دارەجەدەگى سپورت شەبەرلەرى، ءتىپتى، ەڭبەك سىڭىرگەن سپورت شەبەرلەرى دە بار. ءسىزدىڭ جەتەكشىلىگىڭىزبەن قازاقستان قۇراماسى الەمدە ءبىرىنشى بولىپ بيىكتىگى 8 مىڭ مەتردەن اساتىن بارلىق 14 شىڭعا شىقتى. مۇنىڭ ءوزى بىرەگەي جەتىستىك سانالادى. سپورتشىلارىمىز ءالپينيزمنىڭ ءسىز قالىپتاستىرعان داڭقتى ءداستۇرىن جالعاستىرىپ، كوپتەگەن حالىقارالىق سايىستان تابىستى ورالىپ ءجۇر، - دەدى پرەزيدەنت.
