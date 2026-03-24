    14:03, 24 - ناۋرىز 2026 | GMT +5

    پرەزيدەنت ەرۆاند تيحونوۆيچ يلينسكيگە «قازاقستاننىڭ ەڭبەك ەرى» اتاعىن بەردى

    استانا. KAZINFORM - بۇل تۋرالى اقوردانىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى حابارلادى.

    Звание «Қазақстанның Еңбек Ері» присвоено выдающемуся альпинисту Ерванду Ильинскому
    Фото: www.mountain.kz

    - مەملەكەت باسشىسى قاسىم-جومارت توقايەۆ الپينيزمدەگى اسا ۇزدىك جەتىستىكتەرى، سونداي-اق ەلدەگى سپورتتى دامىتۋعا قوسقان ەلەۋلى ۇلەسى جانە قوعامدىق قىزمەتكە بەلسەندى قاتىسقانى ءۇشىن ەرۆاند تيحونوۆيچ يلينسكيگە «قازاقستاننىڭ ەڭبەك ەرى» اتاعىن بەرۋ تۋرالى جارلىققا قول قويدى، - دەلىنگەن حابارلامادا.

    ەرۆاند تيحونوۆيچ - ك س ر و چەمپيوناتتارىنىڭ بىرنەشە دۇركىن چەمپيونى جانە جۇلدەگەرى، 1968 -جىلدان باستاپ ك س ر و سپورت شەبەرى، ال 1982 -جىلدان باستاپ حالىقارالىق دارەجەدەگى سپورت شەبەرى جانە ك س ر و-نىڭ ەڭبەك سىڭىرگەن سپورت شەبەرى. سونىمەن قاتار، وزگە دە اتاقتارى بار:

    - 1973 -جىلدان بەرى س س ك ا-نىڭ الپينيزم بويىنشا اعا جاتتىقتىرۋشىسى.

    - 1975 -جىلدان - قازاق ك س ر-ىنىڭ ەڭبەك سىڭىرگەن جاتتىقتىرۋشىسى.

    - 1979 -جىلدان - ك س ر و-نىڭ ەڭبەك سىڭىرگەن جاتتىقتىرۋشىسى.

    جاتتىقتىرۋشىلىق قىزمەتى بارىسىندا ك س ر و جانە قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ 100 دەن استام سپورت شەبەرىن دايارلاعان، ونىڭ ىشىندە 33 ى - حالىقارالىق دارەجەدەگى سپورت شەبەرى.

    قازاقستاننىڭ الپينيزم قۇراماسىنىڭ باس جاتتىقتىرۋشىسى - الەمدە العاش بولىپ پلانەتاداعى بارلىق 14 سەگىز مىڭدىقتى وتتەگىسىز باعىندىرعان كوماندا جەتەكشىسى.

    Бейсен Сұлтан
    Бейсен Сұлтан
