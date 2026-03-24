پرەزيدەنت ەرۆاند تيحونوۆيچ يلينسكيگە «قازاقستاننىڭ ەڭبەك ەرى» اتاعىن بەردى
استانا. KAZINFORM - بۇل تۋرالى اقوردانىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى حابارلادى.
- مەملەكەت باسشىسى قاسىم-جومارت توقايەۆ الپينيزمدەگى اسا ۇزدىك جەتىستىكتەرى، سونداي-اق ەلدەگى سپورتتى دامىتۋعا قوسقان ەلەۋلى ۇلەسى جانە قوعامدىق قىزمەتكە بەلسەندى قاتىسقانى ءۇشىن ەرۆاند تيحونوۆيچ يلينسكيگە «قازاقستاننىڭ ەڭبەك ەرى» اتاعىن بەرۋ تۋرالى جارلىققا قول قويدى، - دەلىنگەن حابارلامادا.
ەرۆاند تيحونوۆيچ - ك س ر و چەمپيوناتتارىنىڭ بىرنەشە دۇركىن چەمپيونى جانە جۇلدەگەرى، 1968 -جىلدان باستاپ ك س ر و سپورت شەبەرى، ال 1982 -جىلدان باستاپ حالىقارالىق دارەجەدەگى سپورت شەبەرى جانە ك س ر و-نىڭ ەڭبەك سىڭىرگەن سپورت شەبەرى. سونىمەن قاتار، وزگە دە اتاقتارى بار:
- 1973 -جىلدان بەرى س س ك ا-نىڭ الپينيزم بويىنشا اعا جاتتىقتىرۋشىسى.
- 1975 -جىلدان - قازاق ك س ر-ىنىڭ ەڭبەك سىڭىرگەن جاتتىقتىرۋشىسى.
- 1979 -جىلدان - ك س ر و-نىڭ ەڭبەك سىڭىرگەن جاتتىقتىرۋشىسى.
جاتتىقتىرۋشىلىق قىزمەتى بارىسىندا ك س ر و جانە قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ 100 دەن استام سپورت شەبەرىن دايارلاعان، ونىڭ ىشىندە 33 ى - حالىقارالىق دارەجەدەگى سپورت شەبەرى.
قازاقستاننىڭ الپينيزم قۇراماسىنىڭ باس جاتتىقتىرۋشىسى - الەمدە العاش بولىپ پلانەتاداعى بارلىق 14 سەگىز مىڭدىقتى وتتەگىسىز باعىندىرعان كوماندا جەتەكشىسى.