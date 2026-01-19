09:23, 19 - قاڭتار 2026 | GMT +5
پرەزيدەنت قىزىلوردادا ەلىمىزدىڭ كەلەشەك دامۋ باعدارى تۋرالى ويلارىن ورتاعا سالادى
استانا. KAZINFORM - ۇلتتىق قۇرىلتايدىڭ V وتىرىسى 20-قاڭتار كۇنى قىزىلوردادا وتەدى. بۇل تۋرالى ق ر پرەزيدەنتىنىڭ كومەكشىسى - ءباسپاسوز حاتشىسى رۋسلان جەلدىباي Telegram پاراقشاسىندا حابارلادى.
- سىر بويىنداعى جيىندا پرەزيدەنت قاسىم- جومارت توقايەۆ ءسوز سويلەپ، قازاقستاننىڭ كەلەشەك دامۋ باعدارى مەن قوعامداعى وزەكتى ماسەلەلەر تۋرالى ويلارىن ورتاعا سالادى، - دەپ جازدى رۋسلان جەلدىباي.
ۇلتتىق قۇرىلتايدىڭ بۇعان دەيىنگى وتىرىستارى:
2022 -جىلى - ۇلىتاۋدا؛
2023 -جىلى - تۇركىستاندا؛
2024-جىلى - اتىراۋدا؛
2025 -جىلى - بۋرابايدا ءوتتى.
وسىدان بۇرىن بۇگىن قىزىلوردادا ۇلتتىق قۇرىلتايدىڭ سەكتسيالارىنىڭ وتىرىسى باستالاتىنىن جازعان ەدىك.
سونىمەن قاتار بۇعان دەيىن ۇلتتىق قۇرىلتاي اياسىندا قانداي زاڭدار قابىلدانعانىنا شولۋ جاسادىق.