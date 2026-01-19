ق ز
ترەند:
ق ر پرەزيدەنتىنىڭ تەلەراديوكەشەنى
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • الەمدە
    وقيعا
    قازاقستان
    ساياسات
    تالداۋ
    ەكونوميكا
    About us
    اگەنتتىك تۋرالى بايلانىس جارناما ارىپتەستەرىمىز فوتوسايت سايت كارتاسى تەگ
    09:23, 19 - قاڭتار 2026 | GMT +5

    پرەزيدەنت قىزىلوردادا ەلىمىزدىڭ كەلەشەك دامۋ باعدارى تۋرالى ويلارىن ورتاعا سالادى

    استانا. KAZINFORM - ۇلتتىق قۇرىلتايدىڭ V وتىرىسى 20-قاڭتار كۇنى قىزىلوردادا وتەدى. بۇل تۋرالى ق ر پرەزيدەنتىنىڭ كومەكشىسى - ءباسپاسوز حاتشىسى رۋسلان جەلدىباي Telegram پاراقشاسىندا حابارلادى.

    Қасым-Жомарт Тоқаев Қазақстан халқын Жаңа жылмен құттықтады
    Фото: Ақорда

    - سىر بويىنداعى جيىندا پرەزيدەنت قاسىم- جومارت توقايەۆ ءسوز سويلەپ، قازاقستاننىڭ كەلەشەك دامۋ باعدارى مەن قوعامداعى وزەكتى ماسەلەلەر تۋرالى ويلارىن ورتاعا سالادى، - دەپ جازدى رۋسلان جەلدىباي.

    ۇلتتىق قۇرىلتايدىڭ بۇعان دەيىنگى وتىرىستارى:

    2022 -جىلى - ۇلىتاۋدا؛

    2023 -جىلى - تۇركىستاندا؛

    2024-جىلى - اتىراۋدا؛

    2025 -جىلى - بۋرابايدا ءوتتى.

    وسىدان بۇرىن بۇگىن قىزىلوردادا ۇلتتىق قۇرىلتايدىڭ سەكتسيالارىنىڭ وتىرىسى باستالاتىنىن جازعان ەدىك.

    سونىمەن قاتار بۇعان دەيىن ۇلتتىق قۇرىلتاي اياسىندا قانداي زاڭدار قابىلدانعانىنا شولۋ جاسادىق.

    تەگ:
    بيلىك جانە ساياسات
    Ризабек Нүсіпбекұлы
    Ризабек Нүсіпбекұлы
    رەداكتورى
    سوڭعى جاڭالىقتار