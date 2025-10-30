17:09, 30 - قازان 2025 | GMT +5
پرەزيدەنت «قىزىلوردا- نان» سەحىنا باردى
استانا. KAZINFORM - مەملەكەت باسشىسى قاسىم-جومارت توقايەۆ «قىزىلوردا- نان» سەحىنا باردى، دەپ حابارلايدى اقوردا.
«قىزىلوردا- نان» جاۋاپكەرشىلىگى شەكتەۋلى سەرىكتەستىگىنىڭ نان- توقاش، كونديتەرلىك جانە ماكارون ونىمدەرىن وندىرەتىن كەشەنى بيىل قازان ايىندا ىسكە قوسىلدى.
جوبانىڭ جالپى قۇنى - 5,6 ميلليارد تەڭگە. ءوندىرىس تولىعىمەن اۆتوماتتاندىرىلعان.
ونىمدەردىڭ 30 پايىزعا جۋىعى كاسىپورىننىڭ جەكە ساۋدا جەلىلەرى ارقىلى ساتىلادى، ال 70 پايىزى قالا اۋماعىنداعى جانە ماڭىنداعى دۇكەندەرگە جەتكىزىلەدى.
ايتا كەتەيىك، پرەزيدەنت «سىر جۇلدىزدارى» شىعارماشىلىق- يننوۆاتسيالىق اكادەمياسىنىڭ قىزمەتىمەن تانىستى.