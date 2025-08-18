پرەزيدەنت قوسشىنى دامىتۋ بويىنشا تاپسىرما بەردى
وسكەمەن. KAZINFORM - مەملەكەت باسشىسى اقمولا وبلىسىنىڭ اكىمى مارات احمەتجانوۆتى قابىلدادى. بۇل تۋرالى اقوردانىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى حابارلادى.
قاسىم-جومارت توقايەۆقا اقمولا وبلىسىنىڭ بيىلعى ءبىرىنشى جارتىجىلدىقتاعى الەۋمەتتىك- ەكونوميكالىق دامۋى مەن ءوڭىردى وركەندەتۋ پەرسپەكتيۆاسى جونىندە باياندالدى.
مارات احمەتجانوۆ وبلىستا بارلىق نەگىزگى كورسەتكىش بويىنشا ءوسىم ساقتالىپ وتىرعانىن جەتكىزدى.
اۋىل شارۋاشىلىعى:
ءوڭىر اۋىل شارۋاشىلىعى ونىمدەرىنىڭ جالپى كولەمىن 1,2 تريلليون تەڭگەگە دەيىن جەتكىزىپ، ەلدىڭ اگرارلىق سەكتورىنىڭ كوشباسشىسى رەتىندەگى ورنىن نىعايتۋدى كوزدەپ وتىر؛
بيىل ونىمدىلىگى وتە جوعارى، سونىڭ ىشىندە مايلى داقىلدار القابى 2,5 ەسە ۇلعايدى.
ينۆەستيتسيالىق جوبالار:
ارشالى اۋدانىندا رەسپۋبليكالىق ماڭىزى بار Aqmola يندۋستريالىق ايماعى قۇرىلدى؛
جالپى قۇنى 4 ميلليارد دوللاردان اساتىن ينۆەستيتسيالىق پورتفەل جاساقتالدى. وسى ارقىلى 10 مىڭعا جۋىق جۇمىس ورنى اشىلادى.
الەۋمەتتىك ينفراقۇرىلىمدار:
سوڭعى ەكى جىل ىشىندە 4,7 مىڭ تۇرعىن باسپانالى بولدى. بۇل الدىڭعى جەتى جىلدىڭ كورسەتكىشىنە تەڭ؛
كەزەكتە تۇرعان حالىقتىڭ الەۋمەتتىك وسال توبى 29 پايىزعا ازايدى؛
قوسشى قالاسىندا ۇلەسكەرلەردىڭ ماسەلەسى وڭ شەشىلىپ جاتىر.
ءبىلىم:
ەكى جىل ىشىندە 21 مىڭ وقۋشىعا ارنالعان 33 نىسان بوي كوتەردى.
جاڭا وقۋ جىلى قارساڭىندا وڭىردە اپاتتى جاعدايداعى جانە ءۇش اۋىسىمدى مەكتەپتەر ماسەلەسى تولىق شەشىلدى.
تۇرعىن ءۇي-كوممۋنالدىق شارۋاشىلىق:
جىلىتۋ ماۋسىمىنا دايىندىق جوسپارعا ساي جۇرگىزىلىپ جاتىر؛
كوكشەتاۋدا ەلەكتر قۋاتى 240 م ۆ ت، ال جىلۋ قۋاتى 520 گ ك ا ل/ساعات بولاتىن جىلۋ ەلەكتر ورتالىعى سالىنا باستادى؛
سۋ تازارتۋ نىساندارىنىڭ قۇرىلىسى اياقتالۋعا جاقىن؛
وبلىس ورتالىعىندا تۇراتىن 200 مىڭ تۇرعىن ساپالى اۋىز سۋمەن قامتىلادى؛
جىل سوڭىنا دەيىن 9 ەلدى مەكەنگە گاز قۇبىرى تارتىلادى.
پرەزيدەنت:
رەنوۆاتسيا باعدارلاماسى ارقىلى حالىقتىڭ الەۋمەتتىك وسال توبىن باسپانامەن قامتۋداعى وبلىستىڭ وڭ تاجىريبەسىن اتاپ ءوتتى.
ەگىن جيناۋ ناۋقانىن ۇيىمداستىرۋ، قوسشى قالاسىنىڭ دامۋى بويىنشا ءتيىستى شارالاردى قابىلداۋ، سۋ تاسقىنىنا قارسى جۇيەلى جۇمىس جۇرگىزۋ، سونداي-اق ينۆەستيتسيا تارتۋ جونىندە ناقتى تاپسىرما بەردى.
ايتا كەتەلىك بۇگىن پرەزيدەنت ءوڭىر باسشىلارىمەن ءبىرقاتار كەزدەسۋ وتكىزەدى.