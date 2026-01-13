پرەزيدەنت قورعانىس مينيسترىنە اسكەري جانە قۇقىقتىق ءتارتىپتى كۇشەيتۋ جونىندە ناقتى مىندەتتەر جۇكتەدى
استانا. KAZINFORM - مەملەكەت باسشىسى قورعانىس ءمينيسترى داۋرەن قوسانوۆتى قابىلدادى، دەپ حابارلايدى اقوردانىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى.
پرەزيدەنت - قازاقستان رەسپۋبليكاسى قارۋلى كۇشتەرىنىڭ جوعارعى باس قولباسشىسى قاسىم-جومارت توقايەۆ قورعانىس ۆەدومستۆوسىنىڭ 2025-جىلى اتقارعان قىزمەتى تۋرالى ەسەپتى تىڭدادى.
داۋرەن قوسانوۆ:
ارميانىڭ جاۋىنگەرلىك ازىرلىگى جانە قارۋلى كۇشتەردى دامىتۋدىڭ باسىمدىقتارى جونىندە مالىمەت بەردى؛
سيفرلىق تەحنولوگيالاردى ەنگىزۋ، اسكەري-پاتريوتتىق تاربيە جۇمىستارى، سونداي-اق قورعانىس ينفراقۇرىلىمىن جەتىلدىرۋ شارالارى تۋرالى باياندادى؛
پرەزيدەنتتىڭ قارۋلى كۇشتەر ساپىندا ءتارتىپ ورناتۋ جونىندەگى تاپسىرماسىنىڭ ورىندالۋ بارىسى جايىندا اقپارات ۇسىندى.
جوعارعى باس قولباسشى مينيسترگە ارميانىڭ جاۋىنگەرلىك ازىرلىك دەڭگەيىن ارتتىرۋ، اسكەري جانە قۇقىقتىق ءتارتىپتى كۇشەيتۋ جونىندە ناقتى مىندەتتەر جۇكتەدى.
ايتا كەتەيىك، پرەزيدەنت وسىعان دەيىن قارجىلىق مونيتورينگ اگەنتتىگىنىڭ ءتوراعاسى جانات ەليمانوۆتى قابىلدادى.