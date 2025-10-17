پرەزيدەنت قۇتقارۋشىلاردى كاسىبي مەرەكەسىمەن قۇتتىقتادى
استانا. KAZINFORM - مەملەكەت باسشىسى بەيبىت كۇننىڭ باتىرلارىنا شىنايى ريزاشىلىعىن ءبىلدىرىپ، ازاماتتىق قورعاۋ سالاسىنىڭ ەلىمىز ءۇشىن ستراتەگيالىق ماڭىزى ەرەكشە ەكەنىن اتاپ ءوتتى. بۇل تۋرالى اقوردانىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى حابارلادى.
- كونستيتۋتسيامىزدىڭ العاشقى بابىندا «ادام جانە ادامنىڭ ءومىرى - مەملەكەتتىڭ ەڭ قىمبات قازىناسى» ەكەنى انىق كورسەتىلگەن. ازاماتتىق قورعاۋ سالاسىنىڭ ءار قىزمەتكەرى ەل قاۋىپسىزدىگى جانە ازاماتتارىمىزدىڭ اماندىعى ءۇشىن قاجىرلى ەڭبەك ەتۋدە. شىن مانىندە، قۇتقارۋشى بولۋ - كەز كەلگەن توتەنشە جاعدايعا دايىن تۇرۋ، ەشقانداي قاۋىپ-قاتەرگە قاراماستان ادام ومىرىنە اراشا ءتۇسۋ دەگەن ءسوز. بۇل - ارينە، وتە ابىرويلى ءىس، جاۋاپتى قىزمەت. حالقىمىز وزدەرىڭىز سياقتى باتىل، ەرجۇرەك جانە ەڭ باستىسى، ناعىز وتانشىل ازاماتتاردى ءاردايىم ماقتان تۇتادى. سىزدەردىڭ ادال قىزمەتتەرىڭىز - وسكەلەڭ ۇرپاق ءۇشىن وتە جاقسى ۇلگى- ونەگە، - دەدى قاسىم-جومارت توقايەۆ.
پرەزيدەنت سوڭعى جىلدارى ەلىمىز باستان وتكەرگەن تابيعي اپاتتاردىڭ ەڭ اۋىر سالماعى قۇتقارۋشىلارعا تۇسكەنىن ايتتى.
- بىلتىر الاپات سۋ تاسقىنى كەزىندە سىزدەر جۇرتتى قاۋىپسىز جەرگە كوشىرىپ، اپاتتان امان الىپ قالدىڭىزدار. قوستانايدا، سەمەيدە جانە باسقا دا ايماقتاردا بولعان ورمان ورتىنە قارسى تۇرىپ، ءتىلسىز جاۋمەن كۇرەستىڭىزدەر. توتەنشە جاعداي بولعان ايماقتارعا ءوزىم دە ارنايى باردىم. ەرلىككە بەرگىسىز ناعىز ەڭبەكتى ءوز كوزىممەن كوردىم. سوندىقتان ازاماتتىق قورعاۋ سالاسى ماماندارىنىڭ كاسىبي شەبەرلىگى جانە تاباندى ەڭبەگىنىڭ ارقاسىندا ءبىز ءبىر ەل بولىپ بارلىق قيىندىقتى ەڭسەردىك دەپ تولىق سەنىممەن ايتۋعا بولادى. جالپى، قۇتقارۋشىلارىمىز سوڭعى 5 جىلدا 225 مىڭعا جۋىق ادامنىڭ ءومىرىن ساقتاپ قالدى. سونداي-اق شەتەلدەگى گۋمانيتارلىق ميسسيالارعا قاتىسىپ، كاسىبي دەڭگەيى جوعارى وزىق مامان ەكەنىن دالەلدەدى. سول ارقىلى ەلىمىزدىڭ حالىقارالىق بەدەلىن ارتتىرۋعا اتسالىستى. وسى ورايدا بۇگىن مەن ەلىمىزدەگى بارلىق قۇتقارۋشىلارعا تاعى دا زور العىسىمدى ايتامىن، - دەدى مەملەكەت باسشىسى.