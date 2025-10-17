پرەزيدەنت: قۇتقارۋشى ەلىمىزدەگى ەڭ بەدەلدى ماماندىقتىڭ بىرىنە اينالۋعا ءتيىس
استانا. KAZINFORM - قاسىم-جومارت توقايەۆ مەملەكەت ازاماتتىق قورعاۋ سالاسىن كۇشەيتە تۇسۋگە باسا ءمان بەرەتىنىن ايتتى.
- وسىدان بەس جىل بۇرىن توتەنشە جاعدايلار مينيسترلىگى قايتا قۇرىلدى، ال وسى سالاعا رەسپۋبليكالىق بيۋدجەتتەن بولىنەتىن قارجى ەكى جارىم ەسە كوبەيدى. ءبىر سوزبەن، ناقتى جانە ءتيىمدى شارالار قابىلدانا باستادى. اتاپ ايتقاندا، 1700 دەن استام ارنايى تەحنيكا الىندى. 42 ءورت ءسوندىرۋ دەپوسى جانە قۇتقارۋ ستانتسياسى سالىندى. اۋداندىق توتەنشە جاعداي بولىمشەلەرى زامان تالابىنا ساي جاڭعىرتىلا باستادى. قۇتقارۋشىلاردىڭ الەۋمەتتىك جاعدايىن جاقسارتۋ جۇمىسى دا باستى نازاردا. سوڭعى ەكى جىل ىشىندە سالا ماماندارىنىڭ ەڭبەكاقىسى 77 پايىزعا ءوستى، ەندى ولارعا ارنايى ۇستەمەاقى تولەنەتىن بولدى. سونداي-اق تۇرعىن ءۇي تولەمدەرى مەن الەۋمەتتىك جەڭىلدىكتەر بەرىلە باستادى. جالپى، بۇل جۇمىس مىندەتتى تۇردە ءوز جالعاسىن تابادى. وسىنداي شارالاردىڭ ارقاسىندا ازاماتتىق قورعاۋ سالاسىنىڭ كادرلىق الەۋەتى ارتىپ كەلەدى،- دەدى پرەزيدەنت.
مەملەكەت باسشىسى جەر جۇزىندە ءتۇرلى سەبەپتەرگە بايلانىستى تابيعي جانە تەحنوگەندىك اپاتتار كوبەيىپ كەتكەنىنە توقتالىپ، كاسىبي تۇرعىدان بىلىكتى، مىقتى مامانداردى، ياعني جاڭا زامان قۇتقارۋشىلارىن دايارلاۋعا ەرەكشە نازار اۋدارۋ قاجەت ەكەنىن تىلگە تيەك ەتتى.
- وسى ماقساتپەن كوكشەتاۋ تەحنيكالىق ينستيتۋتى مالىك عابدۋللين اتىنداعى ازاماتتىق قورعاۋ اكادەمياسى بولىپ قايتا قۇرىلدى. قۇتقارۋشى ەلىمىزدەگى ەڭ بەدەلدى ماماندىقتىڭ بىرىنە اينالۋعا ءتيىس. مەملەكەتتىك ورگاندار قۇتقارۋشىلارعا قوعامدا لايىقتى باعا بەرىلۋى ءۇشىن بارىنشا شارا قابىلداۋعا مىندەتتى. وتە قيىن، ءقاۋىپتى، ءبىر ەمەس، بىرنەشە باعىتتا دايىندىقتى قاجەت ەتەتىن وسىناۋ ماماندىقتى ناسيحاتتاۋعا بۇقارالىق اقپارات قۇرالدارى، ونەر ادامدارى ۇلەس قوسا الادى. ناعىز قۇتقارۋشىلار اسكەري ءىس، ەكونوميكا، قۇرىلىس جانە باسقا دا كوپتەگەن سالاداعى ارنايى ءبىلىمدى مەڭگەرگەن. ولاردىڭ اراسىندا سپورتشىلار دا از ەمەس، - دەدى قاسىم-جومارت توقايەۆ.
پرەزيدەنت ۇكىمەت پەن سالالىق مينيسترلىك توتەنشە جاعدايلاردى ۋاقتىلى ەسكەرتۋدىڭ جانە سالدارىن جويۋدىڭ ءتيىمدى جولدارىن قاراستىرۋعا باسا ءمان بەرگەنى ءجون ەكەنىن ەسكەرتتى.
- ورتالىقتاعى جانە جەرگىلىكتى قۇتقارۋ قىزمەتتەرىنىڭ ءىس- قيمىلى - ءبىرتۇتاس، ناقتى جۇيەلەنگەن مەحانيزم. باسقارۋ ۇدەرىسىن اۆتوماتتاندىرۋعا، تسيفرلاندىرۋعا، وزگە دە زاماناۋي تەحنولوگيالاردى، سونىڭ ىشىندە جاساندى ينتەللەكتىنى كەڭىنەن ەنگىزۋگە كۇش سالۋ ماڭىزدى. سونىمەن بىرگە مينيسترلىك ءقازىردىڭ وزىندە «زاڭ جانە ءتارتىپ» يدەولوگياسى اياسىندا ونەركاسىپ نىساندارىنداعى قاۋىپسىزدىكتى كۇشەيتىپ، ورتكە قارسى تالاپتار مەن قۇرىلىس نورمالارىن قاتاڭداتۋ شارالارىن قابىلداپ جاتىر. ازاماتتارعا، ەڭ الدىمەن، بالالار مەن جاستارعا ءورت، سۋ تاسقىنى، جەر سىلكىنىسى كەزىندەگى قاۋىپسىزدىك ەرەجەلەرىن مۇقيات، تۇسىنىكتى تىلمەن جەتكىزۋ قاجەت. ولار اپات كەزىندە قالاي ارەكەت ەتەتىنىن بىلۋگە ءتيىس. سونىمەن قاتار كۇندەلىكتى ومىردە، تىنىش ۋاقىتتا قاۋىپسىزدىك شارالارىن ۇدايى ەستە ساقتاعانى ءجون. كوپشىلىكتى تابيعات اياسىندا دەمالۋ، سۋ ايدىنىندا شومىلۋ، تاۋعا شىعۋ، اۋا-رايى جايسىز كەزدە جانە باسقا دا جاعدايلاردا كولىك جۇرگىزۋ سياقتى ازاماتتاردىڭ دەنساۋلىعى مەن ومىرىنە قاتەر توندىرەتىن ساتتەردە جاۋاپكەرشىلىك تانىتۋعا ۇندەۋ ماڭىزدى، - دەدى مەملەكەت باسشىسى.
ايتا كەتەيىك، بۇگىن اقوردادا بەيبىت كۇننىڭ باتىرلارىنا قۇرمەت كورسەتىلەتىنى حابارلاندى.