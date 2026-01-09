15:12, 09 - قاڭتار 2026 | GMT +5
پرەزيدەنت قۇرىلىس كودەكسىنە قول قويدى
استانا. KAZINFORM - مەملەكەت باسشىسى قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ قۇرىلىس كودەكسىنە قول قويدى. بۇل تۋرالى اقوردانىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى حابارلادى.
مەملەكەت باسشىسى «قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ كەيبىر زاڭنامالىق اكتىلەرىنە ساۋلەت، قالا قۇرىلىسى جانە قۇرىلىس ماسەلەلەرى بويىنشا وزگەرىستەر مەن تولىقتىرۋلار ەنگىزۋ تۋرالى» قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ زاڭىنا قول قويدى.
كودەكستىڭ ءماتىنى باسپا سوزدە جاريالانادى.
ايتا كەتەلىك ءماجىلىس قۇرىلىس كودەكسىنە سەنات ەنگىزگەن تۇزەتۋلەرمەن كەلىسكەن ەدى.
سونىمەن قاتار مەملەكەت باسشىسى ساپاسىز ماتەريالداردى پايدالانۋ، قۇرىلىسقا قاتىستى ەرەجەلەردى جانە قاۋىپسىزدىك تالاپتارىن ساقتاماۋ - ناعىز قىلمىس ەكەنىن ايتىپ، قۇرىلىس كومپانيالارىنىڭ جاۋاپكەرشىلىگىن كۇشەيتۋ قاجەت ەكەنىن ەسكەرتكەن ەدى.