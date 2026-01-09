ق ز
ترەند:
ق ر پرەزيدەنتىنىڭ تەلەراديوكەشەنى
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • الەمدە
    وقيعا
    قازاقستان
    ساياسات
    تالداۋ
    ەكونوميكا
    About us
    اگەنتتىك تۋرالى بايلانىس جارناما ارىپتەستەرىمىز فوتوسايت سايت كارتاسى تەگ
    15:12, 09 - قاڭتار 2026 | GMT +5

    پرەزيدەنت قۇرىلىس كودەكسىنە قول قويدى

    استانا. KAZINFORM - مەملەكەت باسشىسى قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ قۇرىلىس كودەكسىنە قول قويدى. بۇل تۋرالى اقوردانىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى حابارلادى.

    Тоқаев
    Фото: Ақорда

    مەملەكەت باسشىسى «قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ كەيبىر زاڭنامالىق اكتىلەرىنە ساۋلەت، قالا قۇرىلىسى جانە قۇرىلىس ماسەلەلەرى بويىنشا وزگەرىستەر مەن تولىقتىرۋلار ەنگىزۋ تۋرالى» قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ زاڭىنا قول قويدى.

    كودەكستىڭ ءماتىنى باسپا سوزدە جاريالانادى.

    ايتا كەتەلىك ءماجىلىس قۇرىلىس كودەكسىنە سەنات ەنگىزگەن تۇزەتۋلەرمەن كەلىسكەن ەدى.

    سونىمەن قاتار مەملەكەت باسشىسى ساپاسىز ماتەريالداردى پايدالانۋ، قۇرىلىسقا قاتىستى ەرەجەلەردى جانە قاۋىپسىزدىك تالاپتارىن ساقتاماۋ - ناعىز قىلمىس ەكەنىن ايتىپ، قۇرىلىس كومپانيالارىنىڭ جاۋاپكەرشىلىگىن كۇشەيتۋ قاجەت ەكەنىن ەسكەرتكەن ەدى.

    تەگ:
    بيلىك جانە ساياسات
    Күнсұлтан Отарбай
    Күнсұлтан Отарбай
    رەداكتورى
    سوڭعى جاڭالىقتار