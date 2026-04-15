پرەزيدەنت قۇقىقتىق كومەك تۋرالى كونۆەنتسياعا وزگەرىستەر ەنگىزۋ جونىندەگى حاتتامانى ماقۇلدادى
استانا. KAZINFORM - اقوردا پرەزيدەنتتىڭ قۇقىقتىق كومەك تۋرالى كونۆەنتسياعا وزگەرىستەر ەنگىزۋ جونىندەگى حاتتامانى ماقۇلداعانىن جازدى.
- مەملەكەت باسشىسى «2002 -جىلعى 7-قازانداعى ازاماتتىق، وتباسىلىق جانە قىلمىستىق ىستەر بويىنشا قۇقىقتىق كومەك پەن قۇقىقتىق قاتىناستار تۋرالى كونۆەنتسياعا وزگەرىستەر ەنگىزۋ تۋرالى حاتتامانى راتيفيكاتسيالاۋ تۋرالى» قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ زاڭىنا قول قويدى، - دەلىنگەن اقپاراتتا.
زاڭنىڭ ءماتىنى باسپا سوزدە جاريالانادى.
