پرەزيدەنت قۇقىق بۇزۋشىلىق پروفيلاكتيكاسىنا قاتىستى قۇجاتقا ەنگىزىلگەن وزگەرىستى ماقۇلدادى
استانا. KAZINFORM - مەملەكەت باسشىسى «قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ كەيبىر زاڭنامالىق اكتىلەرىنە قۇقىق بۇزۋشىلىق پروفيلاكتيكاسى جانە قازاقستان رەسپۋبليكاسى زاڭناماسىنىڭ جەكەلەگەن سالالارىن جەتىلدىرۋ ماسەلەلەرى بويىنشا وزگەرىستەر مەن تولىقتىرۋلار ەنگىزۋ تۋرالى» قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ زاڭىنا قول قويدى.
بۇل تۋرالى اقوردانىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى حابارلادى.
زاڭنىڭ ءماتىنى باسپا سوزدە جاريالانادى.
ايتا كەتەيىك، سەنات «قۇقىق بۇزۋشىلىق پروفيلاكتيكاسى تۋرالى» زاڭدى جانە وعان ىلەسپە 2 قۇجاتتى ەكى وقىلىمدا قاراپ، ماقۇلدادى.
زاڭنىڭ مىندەتتەرى:
- ادامنىڭ جانە ازاماتتىڭ قۇقىقتارىن، بوستاندىقتارى مەن زاڭدى مۇددەلەرىن قۇقىققا قايشى قول سۇعۋشىلىقتاردان قورعاۋدى قامتاماسىز ەتۋ؛
- قۇقىق بۇزۋشىلىق دەڭگەيىن تومەندەتۋ؛
- قۇقىقتىق مادەنيەت دەڭگەيىن ارتتىرۋ جانە زاڭعا مويىنسىناتىن مىنەز-قۇلىقتى قالىپتاستىرۋ؛
- جابىرلەنۋشىلەر مەن قۇقىق بۇزۋشىلىق جاساۋعا بەيىم ادامداردى الەۋمەتتىك وڭالتۋ جانە بەيىمدەۋ بويىنشا ماقساتتى جۇمىس جۇرگىزۋدى قامتاماسىز ەتۋ؛
- قوعامدىق ءتارتىپتى قامتاماسىز ەتۋگە جانە قۇقىق بۇزۋشىلىق پروفيلاكتيكاسىنا ازاماتتاردىڭ بەلسەندى قاتىسۋىن ارتتىرۋ؛
- قۇقىق بۇزۋشىلىق پروفيلاكتيكاسى سۋبەكتىلەرىنىڭ قىزمەتىن ۇيلەستىرۋ جانە باسقالارى.
اكىمشىلىك قۇقىق بۇزۋشىلىق تۋرالى كودەكسكە وزگەرىستەر ەنگىزىلدى
اكىمشىلىك قۇقىق بۇزۋشىلىق تۋرالى كودەكسكە وزگەرىستەر ەنگىزىلدى، دەپ حابارلادى اقوردا.
- مەملەكەت باسشىسى «قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ اكىمشىلىك قۇقىق بۇزۋشىلىق تۋرالى كودەكسىنە وزگەرىستەر مەن تولىقتىرۋلار ەنگىزۋ تۋرالى» قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ زاڭىنا قول قويدى، - دەلىنگەن رەسمي دەرەككوزدە.
زاڭنىڭ ءماتىنى باسپا سوزدە جاريالانادى.
ايتا كەتەيىك، بۇعان دەيىن قۇقىق بۇزۋشىلىق پروفيلاكتيكاسى تۋرالى زاڭ قابىلداندى.